Burberry調整後營業利潤跌8.5% 亞太門店銷售大增75%

英國奢侈品時尚品牌Burberry公布業績，調整後營業利潤跌8.5%至3.96億，勝市場預期的3.78億英鎊。

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受制於旅遊業疲弱及實體店倒閉，按固定匯率計營業額去年按年跌10%至23.44億英鎊。由於全年復甦進程迅速，雖然有16%門市關閉，第四季門店銷售額按年增長32%，亞太區門店銷售大增75%；正價銷售額在中國大陸、韓國和美國推動下增長63%。

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Burberry表示業務正從新冠肺炎疫情中迅速恢復，股息已經全面恢復至2019年42.5便士水平。

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