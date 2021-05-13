  • 30°C
香港時間 : 2021513日 (四) 20:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Burberry調整後營業利潤跌8.5% 亞太門店銷售大增75%

股樓投資 18:47 2021/05/13

分享：

英國奢侈品時尚品牌Burberry公布業績，調整後營業利潤跌8.5%至3.96億，勝市場預期的3.78億英鎊。

【美股焦點】盈利升逾2倍勝預期 亞馬遜盈利增長創季度新高 見下頁

受制於旅遊業疲弱及實體店倒閉，按固定匯率計營業額去年按年跌10%至23.44億英鎊。由於全年復甦進程迅速，雖然有16%門市關閉，第四季門店銷售額按年增長32%，亞太區門店銷售大增75%；正價銷售額在中國大陸、韓國和美國推動下增長63%。

【美股焦點】疫情放緩廣告量見增長 Facebook首季盈利按年升94% 見下頁

Burberry表示業務正從新冠肺炎疫情中迅速恢復，股息已經全面恢復至2019年42.5便士水平。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 馮卓謙

營業額 時尚 疫情 銷售 品牌 英鎊 中國

上一篇文章

被指濫用市場主導地位 Google被意大利反壟斷部門罰款1.02億歐元

下一篇文章

【孫子市法】環球小股災 通脹升溫 港股難穩?
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】夫婦報稅留意　合併評稅唔一定更着數
【報稅2020】夫婦報稅留意　合併評稅唔一定更着數
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折