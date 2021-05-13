政府將收回粉嶺及元朗三組地塊作資助房屋用途 　預料合共可提供約1,600個單位

發展局今日（13日）公布，將會根據《收回土地條例》（第124章），收回在法定分區計劃大綱圖上已規劃作高密度房屋發展的三組地塊內的私人土地，作資助房屋用途。



三組地塊分別的位置及規劃用途如下：

地點 佔地（平方米） 目前土地規劃用途 粉嶺新運路近黃崗山 佔地約3,500平方米 規劃作「住宅（甲類）」的地塊 元朗十八鄉路近龍田村 佔地約7,000平方米 規劃作「住宅（甲類）」的地塊 元朗元龍街與攸田東路交界附近 佔地約5,300平方米 規劃作「綜合發展區」的地塊

根據現時土地用途地帶指明的發展參數，三組地塊涉及的12,300平方米私人土地，連同鄰近約3,500平方米的政府土地，預計合共可提供約1,600個單位。



上述三組地塊，以及七組其他地塊，早前被選取納入已規劃作高密度房屋發展的私人土地的檢視工作。將收回的三組地塊由1980年代末／1990年代初起已劃作高密度房屋發展用途，而現時並沒有正在處理中的契約修訂及換地申請。經考慮有關地區的整體規劃、社區設施及區內基建設施；個別地塊的位置、面積、發展規模、現時使用情況等因素後，該三組地塊評估為適合作高密度資助房屋發展。



政府將運用《收回土地條例》收回這三組地塊所涉及的私人土地，以達致使用土地作資助房屋的公共用途。政府會根據法定土地收回程序，處理受影響持份者提出的任何反對意見，並會在考慮有關意見後尋求行政長官會同行政會議批准有關收地。



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責任編輯：黎淑雯