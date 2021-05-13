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撤回FINMA申請 Facebook穩定貨幣Diem宣布 營運總部遷美國

環球政經 17:07 2021/05/13

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由Facebook領頭的穩定貨幣Diem宣布，會撤回瑞士金融市場管理局（FINMA）的許可證申請，並已轉與美國加州Silvergate Bank 合作發行代幣，管理 Diem 美元儲備。

虛擬貨幣崛起 美國部分銀行將推比特幣業務見下頁

Diem在研發開初希望能建立與一籃子主要貨幣和政府債務挂鈎的穩定幣，但及後被指可能會泄露數據隱私、削弱美元等主權貨幣，最後Diem修改項目重點，將優先發行與美元掛鈎的虛擬貨幣，據悉將營運總部遷至美國，可能是配合有關發展。

【Tesla】馬斯克反口！出於環保考慮 Tesla宣布暫停比特幣買車見下頁

業務轉型亦促使Diem另覓合作夥伴，表示已與Silvergate Capital Corporation旗下Silvergate Bank合作，Silvergate Bank將負責為美元掛鈎的Diem發行與資產擔保管理。


據悉，Diem將只提供予Facebook和Diem協會的成員使用，與比特幣不同，發行的穩定幣將可避免不穩的價格波動。消息人士指，將於今年稍後時間推出穩定比試點，集中於個人消費交易。

 

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撰文 : 馮卓謙

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