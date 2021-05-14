日本疫苗接種率近3%富國中最低 點解民眾唔肯打？

▲ 日本疫情近期有升溫跡象，而日本新冠疫苗接種率不足3%，為全球富國中最低。

東京奧運還有不足三個月開幕，有調查指大部分民眾不希望在新冠疫情下舉辦奧運。日本疫情近期有升溫跡象，而日本新冠疫苗接種率不足3%，為全球富國中最低。外媒分析日本感染新冠肺炎機會率較歐美地區低，日本人普遍不信任新冠疫苗等因素，都導致該國疫苗接種計劃難以推進。

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日本只有2.8%人口接種了首劑疫苗，完成兩劑接種更只有1%，比例上是全球已發展國家當中最低，以下為疫苗計劃受阻主因：

日本感染率低於歐美

美國財經雜誌《福布斯》（Forbes）報道，日本自疫情爆發以來，一直錄得每100萬人只有5,000人受感染比率，遠低於英美、法國等歐美國家的感染比例。低感染率令民眾覺得無需急於接種新冠疫苗，甚至認為出現副作用的風險可能高於染疫。

民眾對疫苗信心低

日本民眾對疫苗信心亦是全球最低地區，醫學雜誌《刺針》（The Lancet）於2020年調查發現，只有3成日本民眾十分同意疫苗是安全且有效。日本NHK電視台去年調查亦發現，超過三分一的日本人不願接種新冠疫苗。

日本民眾從1970年代起，就不斷因天花疫苗等多種疫苗副作用事件向政府提出訴訟。日本法院於1992年裁定，日本政府需對疫苗副作用事件負責，推動疫苗接種工作可謂難上加難。

日本政府一度建議女性接種預防子宮頸癌的HPV疫苗，其後多間媒體報道指該疫苗或會引發頭痛及癲癇發作等副作用。日本政府於2013年取消該項建議，再次引發民眾對疫苗的不信任感，HPV疫苗接種率從以往的70%暴跌至1%。

供應問題

日本暫時只准65歲或以上人士及醫護人員接種疫苗，日本政府歸咎於疫苗供應問題，但現時日本已確保有數千萬劑疫苗供應。日本政府周一（10日）起向地區政府派發更多疫苗，希望在7月底時能為約3,600萬65歲以上長者完成接種。

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日本《讀賣新聞》報道指，曾於本月7至9日進行調查，結果發現近6成市民希望取消舉辦東京奧運。日本近期的確診數字上升，東京都等地再度宣布進入緊急狀態，變相令日本民眾要求取消東京奧運的呼聲更大。

責任編輯：李俊儀