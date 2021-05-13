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【阿里巴巴】MSCI改用阿里巴巴港股股價編製指數　有利阿里巴巴港股交易增？

股市 18:39 2021/05/13

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阿里巴巴在香港第二上市以來成交活躍，MSCI最新半年檢公布，將改用阿里巴巴港股取代ADR計算指數權重。

阿里巴巴（美：BABA）從美國回流香港第二上市後，阿里巴巴港股 （09988） 倉位不斷增加，國際指數公司MSCI於半年指數檢討中公告，將在MSCI國際可投資市場指數（GIMI）、MSCI中國指數中，更改阿里巴巴上市地，由紐約交易所轉為港交所，並會在5月28日指數重整日後，改為追蹤阿里巴巴港股股價。

MSCI解釋，有關做法是根據MSCI方法學規則，若企業在本土上市股份的12個月年度交易額比例，達到最低標準15%的兩倍（新興市場標準），MSCI指數會將成份股的境外上市地轉為以本土上市地。

MSCI表示，阿里巴巴在指數的權重由ADR轉以港股計價，屬於「市場中性」事件，因阿里巴巴港股、美股可互相置換。

阿里巴巴最新於香港中央結算系統（CCASS）的股份共82.8億股，最新市值1.77萬億港元，相當於公司38.18%股本。阿里巴巴自從在香港上市以來，不斷提高CCASS內股份佔股本的比例，包括今年3月再搬逾20億股或9%股本到港。

阿里巴巴神秘大戶再搬9%大貨來港 貨值逾4000億元，可見【下一頁】

從理論層面，當MSCI全面追蹤阿里巴巴港股時，指數基金持有阿里巴巴港股更能夠全面追貼指數表現，降低交易誤差，但阿里巴巴美股、港股價差輕微，指數基金繼續持有美股的實際誤差未必太大，操作須同時考慮交易、營運和監管成本等因素。

MSCI表示，實際操作上，5月28日收市後，MSCI會維持阿里巴巴ADR在GIMI內，但會改用港元計價，並會因應每一ADR相當於8股港股，增加阿里巴巴在指數的股數。從5月28日起，MSCI會開始追蹤阿里巴巴港股價格，也會使用新的納入因子（Value Inclusion Factor，VIF）。

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記者：麥德銘

港股 美股 ADR MSCI換馬 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA） 第二上市 阿里巴巴 國際指數

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