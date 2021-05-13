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【商場優惠】海港城加推100%消費回贈活動　賺高達22,000元現金優惠券

商業 18:52 2021/05/13

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海港城即日至5月19日再加推新一輪100%消費回贈活動「100% Rewarding」。（海港城提供圖片）

海港城即日至5月19日再加推新一輪100%消費回贈活動「100% Rewarding」，全場消費每$6,000送$6,000，連額外獎賞，顧客可賺取高達$22,000購物及美食現金優惠券，覆蓋350家商戶及餐廳，包括美容及個人護理、鞋履、兒童服飾等。

【商場優惠】杏花新城運動「折」5月19日開鑼　服飾用品低至2折10元起

【商場優惠】東港城購物折8重優惠　$1入手Apple及Switch等潮物

顧客於海港城同日消費每$6,000（上限$18,000），即可換領總值$6,000之購物現金優惠券，包括12張指定$500購物現金優惠券，換領最多總值$18,000之購物現金優惠券，包括36張指定HK$500購物現金優惠券。

另外，凡於同日消費每$1,000（上限$10,000）可額外換領高達總值$200現金優惠券，包括1張指定$100購物現金優惠券及1張指定$50或$100美食現金優惠券。而於5月16日及18日更可享雙倍額外獎賞，可額外換領高達總值$4,000購物及美食現金優惠券，包括20張指定$100購物現金優惠券及20張指定$50或$100美食現金優惠券。

【疫市開店】POP MART進駐銅鑼灣　新店優惠設驚喜禮遇（多圖）

責任編輯：朱悅瀅

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