Bill Gates早向波友呻婚姻無愛 兩公婆分開過

▲ Bill Gates在公開離婚消息前，據報早已向身邊波友抱怨其婚姻無愛，兩夫妻一直都分開各自生活。

微軟共同創辦人蓋茨（Bill Gates）與太太梅琳達宣布離婚，外界關注兩人動向。美媒指向來愛打高爾夫球的Bill Gates，離婚後選擇到加州高爾夫球會避世。據報Bill Gates在公開離婚消息前，早已向身邊波友抱怨其婚姻無愛，兩夫妻已分開各自生活多時。

Bill Gates夫婦揀定時間離婚 只為等埋細女成年 【下一頁】

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Bill Gates多年來都熱愛打高爾夫球，當年更包下夏威夷馬内萊灣（Manele）整座酒店，與梅琳達（Melinda Gates）在酒店内的高爾夫球場舉行世紀婚禮。

《紐約郵報》報道，Bill Gates與梅琳達宣布離婚後，選擇到加州印第安韋爾斯（Indian Wells）一個私人高爾夫球會避世。

該報引述一名消息人士指，Bill Gates在高爾夫球場上曾與波友表露心聲。據悉，早在媒體報道Bill Gates離婚的消息前，Bill Gates已向波友表示他與梅琳達的婚姻「無愛」（loveless），更表明他們夫妻早就分開各自生活。

《紐約郵報》更指，信奉天主教的梅琳達對離婚的態度堅決，打算正式辦妥離婚手續後，向教會申請宣告婚姻無效（annulment）。

外媒早前指，梅琳達早已不滿Bill Gates與已故淫媒富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）來往。《紐約郵報》引述消息人士指，梅琳達不願和愛潑斯坦扯上關係，對她與Bill Gates離婚也不感到意外。

責任編輯：鄭錦玲