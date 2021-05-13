【Tesla】中國擬禁Tesla將汽車數據外流　須由官方評估數據安全問題

▲ 隨著鏡頭、感測器等自駕技術興起，中國政府打算執行更嚴格的數據限制。

電動車廠Tesla近日在中國屢傳負面消息，加上中國政府擔心數據被美國政府利用，早前有知情人士透露，中國政府擔心Tesla汽車收集的數據可能導致國家安全資訊泄露，正限制軍隊人員及重點國企的員工使用Tesla汽車。

隨著鏡頭、感測器等自駕技術興起，中國政府打算執行更嚴格的數據限制。綜合外電報道，為防Tesla及其他全球汽車製造商跨國界獲取資訊，國家互聯網信息辦公室（網信辦）周三發布的草案，禁止未經允許向海外傳輸由車載鏡頭、感測器所蒐集到的數據，包括中國道路交通、車輛位置、圖像等。

報道指，草案基於2017年網路安全法，未來將適用於汽車製造商、汽車經銷商以及推出共乘服務的應用程式。

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草案限制內容包括行駛在中國道路上的車輛類型和數量、臉部辨識、測量結果超出中國政府許可的地圖準確性，以及電動車充電網路的數據等。而這些資訊都必須留在中國，如果要傳送到海外，公司就必須進行安全評估，依照當局命令進行。

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責任編輯：張寶燕