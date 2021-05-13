【筍盤推介】 廳大房大夠哂實用 3房單位叫價只係「6字頭」 最啱換樓客

疫情持續逾一年，但樓市絲毫未受影響，樓價節節上升，過去一年最受買家追捧的其中一個地區，非屯門區莫屬。受惠於基建效應，該區樓價前景看高一綫。以下介紹的放盤位於屯門彩華花園的3房單位，業主減價50萬元放售。

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彩華花園位於置樂青山公路青山灣段351號，發展商為恆基兆業，於1982年入伙，樓齡約39年。彩華花園設有4座，提供576個單位，實用面積由420至761平方呎。

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以下介紹的放盤位於彩華花園D座低層8室，實用面積651平方呎，間隔為3房，業主原叫價660萬元，現減價50萬元，以610萬元放售單位。單位的特色是房大廳大，十分實用，首置人士可以承造高達9成的按揭，最平首期低至61萬元。

以下為單位相片：

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放盤詳細資料如下：

放盤單位： 屯門彩華花園D座低層8室（物業編號：AN208063） 實用面積： 651平方呎 間隔： 3房 叫價： 660萬 --> 610萬元（減價50萬元） 賣點： 房大廳大

企理即住

環境舒適，外望翠綠景

首置人士可做高達9成按揭

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註：．以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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記者：陳詠妍