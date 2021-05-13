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【筍盤推介】 廳大房大夠哂實用 3房單位叫價只係「6字頭」 最啱換樓客

股樓投資 18:31 2021/05/13

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疫情持續逾一年，但樓市絲毫未受影響，樓價節節上升，過去一年最受買家追捧的其中一個地區，非屯門區莫屬。受惠於基建效應，該區樓價前景看高一綫。以下介紹的放盤位於屯門彩華花園的3房單位，業主減價50萬元放售。

【樓市現象】新香港人遇上海桃灣罕有放盤即愛上 首置身份「租轉買」入市 975萬元承接2房，詳見【下一頁

彩華花園位於置樂青山公路青山灣段351號，發展商為恆基兆業，於1982年入伙，樓齡約39年。彩華花園設有4座，提供576個單位，實用面積由420至761平方呎。

【樓市現象】沙田心臟地帶屋苑好運中心 投資者「6字頭」沽3房 用家無睇樓見低價即入市，詳見【下一頁

以下介紹的放盤位於彩華花園D座低層8室，實用面積651平方呎，間隔為3房，業主原叫價660萬元，現減價50萬元，以610萬元放售單位。單位的特色是房大廳大，十分實用，首置人士可以承造高達9成的按揭，最平首期低至61萬元。

以下為單位相片：

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    +9
    +8

 

放盤詳細資料如下：

放盤單位： 屯門彩華花園D座低層8室（物業編號：AN208063）
實用面積： 651平方呎
間隔： 3房
叫價： 660萬 --> 610萬元（減價50萬元）
賣點：
  • 房大廳大
  • 企理即住
  • 環境舒適，外望翠綠景
  • 首置人士可做高達9成按揭

有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理：

https://bit.ly/3eIvVCD

 

【平租新樓】平租好時機到 新界區潛在租盤供應大增 屯門弦海單位租金低見7300元，詳見【下一頁

 

註：．以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

      ．投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

 

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記者：陳詠妍

疫情 屯門區 彩華花園 放盤 屯門

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