【遊戲市場】遊戲市場收入跌　手遊收入逆市增

▲ Sony表示，PS5在明年仍會需求多於供應，而硬件缺乏已對市場產生負面影響。（法新社資料圖片）

疫情爆發以來，除了串流平台有用戶增加外，全球遊戲市場亦受惠於居家抗疫及在家工作等，在去年錄得增長。研究機構Newzoo發表報告指，電競市場的規模將於2021年出現短暫下跌，但該行業將在2023年超過2000億美元（約港幣15,535億元）收入的里程碑。

全球玩家達29億 衍生1.3萬億收入

報告指出，全球現有29億遊戲玩家，今年將為市場帶來1758億美元（約港幣13,655億元）的收入，與去年相比下跌1.1%。該公司指出，是次收入下跌是有記錄以來首次。報告分析，去年的收入上升，受惠於疫情帶來的出外限制，令居家娛樂的消費者增加。同時，PS5和Xbox系列的推出，亦進一步推動了遊戲市場。

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雖然疫情在去年為遊戲行業的收入帶來正面影響，卻令全球供應鏈、遊戲開發和芯片製造所帶來干擾。因此，電腦遊戲市場將在2021年下降1.7%至359億美元（約港幣2,788億元），其中333億美元（約港幣2,586億元）用於購買盒裝版或下載版遊戲，26億美元（約港幣201億元）用於網上遊戲，遊戲機遊戲收入預計將下降8.9%至492億美元（約港幣3,821億元）。

芯片短缺至2022年 料PS5明年仍缺貨

事實上，全球芯片短缺預計將持續到2022年。Sony表示，PS5在明年仍會需求多於供應，而硬件缺乏已對市場產生負面影響。同時，隨著各地放寛民眾的外出限制，將有更多人由家居娛樂轉為追求戶外活動。

報告另指，雖然行業收入下降，但移動裝置和平板電腦的遊戲收入將增長4.4%，達到907億美元（約港幣7,045億元）。然而，蘋果在更新iOS 15.4後，取消廣告商識別碼，導致不少遊戲公司的營銷方式被打亂。最近，市場傳出蘋果研發新遊戲主機，類似任天堂的遊戲機Switch。新機將搭載全新的處理器。

責任編輯：楊匡然