被指濫用市場主導地位 Google被意大利反壟斷部門罰款1.02億歐元

意大利競爭監管機構周四（13日）表示，已向Google罰款1.02億歐元（9.6億港元），原因是Google憑其在市場上的主導地位，拒絕提供競爭對手一個為電動車充電的應用程序。

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該監管機構指，Google濫用旗下Android手機操作系統及應用商店Google Play的主導地位，阻止電動汽車用戶使用意大利科企Enel X的應用程序JuicePass。監管機構續稱，Android Auto排除JuicePass已兩年多，如果繼續如此，在電動車銷量大幅增長之際，有可能長期損害Enel X建立穩定用戶群的機會。

監管機構認為，Google的行為不利消費者選擇以及阻礙行業發展，可能會影響電動車的發展。現已要求Google將JuicePass重新在Android Auto中上架。

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翻查資料，這並非Google第一次在歐洲因反壟斷問題被罰款。早在2012年時，歐盟委員會因Google不能做出令人滿意讓步，以緩解歐盟對其商業行為的競爭擔憂，因而對Google處30億歐元的罰款。到最近期於2019年，Google因其廣告頁面上的廣告不夠明確，存在反壟斷行為，被法國處以1.5億歐元的反壟斷罰款。



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