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【績優股】呢隻奶粉股績後獲兩大行唱好 股價兩日累升近兩成

股樓投資 17:56 2021/05/13

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主攻嬰幼兒配方奶粉的澳優（01717）受績優帶動，以及兩間大行唱好下股價連升兩日，累升近兩成，表現亮眼。其中大和發表研究報告指，澳優首季羊奶粉產品收入按季增長30%，表現有所改善，且分銷商庫存正常化，回落至約2個月水平，銷售去化率穩定，因此將2021至2023年收入及每股盈利預測上調1%至2%，評級由「跑贏大市」上調至「買入」，目標價由13.6元上調14.7%至15.6元。

【石油股】油價重上升軌 大摩調升兩油股目標價 三桶油中最看好呢隻【見下頁

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該行指，公司目標今年Hyproca銷售點增長15%至20%，羊奶粉業務增長10%，並預期公司下半年將推出有機及高端牛羊奶粉產品。對於管理層今年目標收入可按年增長15%，該行預期有上行空間，因首季牛奶配方粉收入已按年增長56%，加上去年次季及下半年低基數下，以及專注發展高端市場。

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記者：郭秀慧

上升軌 經濟 奶粉 買入 目標價 每股盈利 澳優（01717） 銷售

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