【樓市熱話】屋企人重男輕女　層樓比細佬唔預家姐　細佬一招解決締雙贏　卻被網民批：樓主都是重男輕女

近日就有網民在討論區發帖，指家人最近決定把之前買下的樓盤送給他。事主現時為大學1年級生，家中有一位姐姐，而家人一向重男輕女，於是姐姐聽到這個消息後十分生氣。雖然事主明白是對姐姐不公平，但他認為現時社會普遍對男人有樓的期望大於女人，因此他對此事感到「少少內疚」，但不打算把單位讓出來。

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事主經歷：

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帖文一出，引來網民紛紛替姐姐不值，大批事主自私，「樓主都是重男輕女思想下的產物」、「你的語氣透露了你真正的想法」、「樓主其實你承認自己自私有多難。老老實實，男朋友有單位在手當然好，但如果讓我知道他為了單位，連親情都不念，我反而會覺得他性格好極有限，看不起他」、「知不知為甚麼女人會想男人有樓，不是靠自己，因為個個家庭的單位都會先給兒子。」

不過面對這些批評，事主就叫網民不要惡意揣測他們家人的關係，又稱姐姐沒有覺得自己慘，又稱他們只是在金錢上有分歧，「我們家一直好食好住，已經比很多人好了。」

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責任編輯：黃苑筠