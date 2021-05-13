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【DONKI請人】DONKI 5月17至18日辦招聘日　毋須工作經驗小學畢業都可

商業 17:58 2021/05/13

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DON DON DONKI將於5月17至18日上午10時至下午7時，於海之戀本店舉辦招聘活動。（DONKI facebook圖片）

疫情下日式超市生意逆市增，鮮有裁員消息，對不少打工仔來說，可算是穩定的工作。DON DON DONKI在香港的分店更有增無減，近日其facebook發帖「人才募集中」，將於5月17至18日上午10時至下午7時舉辦招聘活動，部分職位毋須工作經驗，甚至小六程度亦可申請。

【疫市荀工】政府部門1823熱線聘助理客戶服務主管　中學畢業月薪可高達21,810元

【疫市請人】華懋集團5月19日辦招聘日　共500個職位包括中環街市、如心園等項目（附登記詳情）

5月17日為新鮮食品部招聘人才，職位包括部門主管（肉類部/壽司及刺身部/熟食部/蔬菜生果部）、廚師/初級廚師/廚師學徒（日式料理）、肉類分割員、壽司及刺身處理員及廚房助理。5月18日為食品部（奶類及飲品部/ 雜貨部/零食部）、非食品部（家居精品部/ 藥妝部）及收銀部招聘人才，職位包括部門主管、收銀主管、店務員及收銀員。

大部分工作的學歷要求不高，只需中五程度或以上，其中肉類分割員、壽司及刺身處理員更只需小六程度或以上。普遍職位只需1年至3年相關工作經驗，廚房助理（全職/兼職）更毋須工作經驗。

雖然各工作的職責及要求不同，但福利同樣吸引，包括有年終雙糧、醫療及牙科福利、12至20天有薪年假、勤工獎金、海外培訓機會等。而且只須5天工作，每天工作10小時，但要輪班輪休。

招聘日將於DON DON DONKI海之戀本店舉行，有意者可攜帶過住工作証明或學歷証明到場面試，毋須預約。如當日輪候人數太多，則有機會提早截龍。

【創科人才】數碼港推創科人才綜合招聘平台「iTalent」　助數碼港社群企業物色人才

責任編輯：朱悅瀅

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