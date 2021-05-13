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【變種病毒】佔日本9成個案 重症風險高達1.4倍

環球社會熱點 18:16 2021/05/13

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日本即使延長並擴大緊急狀態地區範圍，但當地新冠肺炎疫情仍未見緩和。日本有研究發現，當地多達9成的新冠肺炎確診病例，是由傳染性高的變種新冠病毒N501Y引起，當中京都及大阪等地所有新增確診個案都屬於變種病毒。研究人員更指出，變種病毒導致新冠肺炎重症的風險高達普通新冠病毒的1.4倍。

日本預約系統故障 影響東京大阪等地（第二版） 【下一頁】

日本國立感染症研究所進行一項研究，分析過去3個月的逾20萬名新冠肺炎患者。研究團隊通過基因序列分析，發現其中超過1.5萬人曾感染變種新冠病毒株N501Y。該1.5萬名患者當中，有475人出現嚴重症狀，包括嚴重肺炎或多個器官衰竭。

研究指，與感染原有新冠病毒株的患者相比，感染變種病毒N501Y的人患重症機會高達1.4倍。此外，研究人員亦指，日本有9成的新冠確診病例，是由變種病毒株N501Y引起。

研究所稱估計民眾感染N501Y變異病毒株的比例，在東京等首都圈超過9成，在京都、大阪、兵庫的感染率甚至達100%。該研究所亦透露，已將印度發現的變種新冠病毒株列入監察名單。

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日本政府的對策小組會會長尾身茂表示，變種病毒株N501Y蔓延導致確診人數增加，並成為民眾減少外出的原因之一。他認為大阪府疫情即將到達高峰，其後會逐漸緩和。

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此外，日本有大學研究指，有9成已接種輝瑞(Pfizer)的民眾，帶有可抗衡當地變種病毒的抗體。橫濱市立大學找來105位從未受感染的人進行研究，分別安排他們接種兩劑輝瑞疫苗。結果發現有90至94%的人具有針對英國、南非及巴西發現的變種新冠病毒抗體，有97%實驗者體內抗體能抗禦印度變種新冠病毒。

責任編輯：郭麗明

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