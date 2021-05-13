【樓市故事】良心業主見買家有誠意　減價50萬以1,000萬賣樓　方便買家承造高成數按揭上車

新按保計劃下，售價1,000萬元或以下的現樓物業最高可承造八成按揭，令買家更容易置業。市場上有不少價格略高於1,000萬元的放盤，若有幸遇上「有價講」的業主，不妨表現出多一點誠意，分分鐘可獲減價，承造高成數按揭上車。

中原地產屯門分區營業經理鍾宏遠表示，屯門卓爾居5座低層F室剛錄成交，實用面積709平方呎，三房套房間隔，向東南，享河景。單位原叫價1,050萬元，吸引外區上車客睇樓。準買家見市場上優質大單位盤源少，而上述單位難得質素高，即聯絡業主接洽。業主見買家具誠意，議價後減價50萬元，最終以1,000萬元沽出單位，以便買家可承造高成數按揭，單位實用呎價14,104元。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

代理指，原業主於1999年初以284萬元一手買入單位，自住22年轉售，帳面獲利716萬元，期內升值2.5倍。

受惠新按保計劃，若只以樓價計，上述單位可承造八成按揭，首期要200萬元，若分30年還，利率2.5厘計，每月供款39,512元，而壓力測試下的最低每月入息要求則約94,632元。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機