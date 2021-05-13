【筍工推介】選舉事務處請選舉助理 月薪2.6萬 需大學畢業

選舉事務處請選舉助理，月薪為26990元，需持有大學學位，主要協助籌備和進行有關選舉及選民登記的工作。職位可能需要超時工作及在星期六，星期日及公眾假期工作，並按非公務員合約條款聘用，為期約3至6個月。合約屆滿後，是否獲續聘須視乎屆時部門的服務需求及受聘者的工作表現而定。

華懋集團下周三舉辦招聘日 提供500個職位供市民申請 【下一頁】

中原地產周五六舉行大型招聘 將增聘200名員工 【下一頁】

入職條件：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

主要職責：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

申請手續：

申請表格[G.F.340 (3/2013修訂版）]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局的互聯網站下載。以親身或郵寄方式遞交的申請書須於2021年5月18日或之前送達下列聯絡地址，信封面須註明申請『選舉助理』。為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址及已貼上足夠郵資。所有郵資不足的郵件將不會派遞至本處，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。申請人亦可透過公務員事務局互聯網站作網上申請。以傳真、電郵方式提交的申請書，將不獲處理。持有本地院校／香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交修業成績表／文憑／證書／其他証明文件副本。至於持有非本地學歷的人士，則須連同填妥的申請書提交修業成績表／文憑／證書／其他証明文件副本。在網上遞交申請的人士，須在2021年5月25日或之前把所需的証明文件副本郵寄至下列聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。如申請人未能提供所需文件，其申請概不受理。申請人請盡量於申請書內提供電郵地址。如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後約十個星期內接到通知。如申請人未獲邀參加面試，則可視作經已落選。

聯絡地址：香港灣仔港灣道25號海港中心10樓選舉事務處人事部

查詢電話：2827 5145

截止申請日期(日/月/年) ：18/05/2021 23:59:00

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂