瑞信﹕ 國內消費者對國貨信心漸增 海外品牌面臨競爭壓力

▲ 黃翔亦指，在消費版塊方面，預料體育鞋服、彩妝、護膚品和嬰幼兒配方奶粉等領域未來可進一步擴大市場份額。

近年國貨興起，瑞信中國證券研究主管黃翔認為，近年國內消費者對中國消費品牌的信心一直增強，並稱之為「國潮」。他認為，「國潮」之所以興起，主要由於近年人口結構出現變化、國內年輕消費者受愛國主義影響，以及技術創新促使產品質素上升。

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黃翔指，現時中國人口老齡化，以及消費者可支配收入不斷增長，對於國內經濟增長貢獻甚大。他亦認為，90後及95後消費者心態較為開放，更願意去接觸國內品牌，加上他們富有愛國心，因此國內消費品牌認受程度逐漸上升。黃翔亦指，近年中國品牌不論在產品質量、美觀性、創新性和科技含量等方面皆有所改善，因此增強了中國品牌的吸引度。

黃翔比較國內及海外消費品牌，認為中國品牌擁有獨特優勢，能夠更快速地進行調整，從而適應消費者的喜好變化。瑞信中國消費證券分析師黃妍苓舉例指，過往主要長期由國外品牌主導消費者，但現時國貨對國內市場把握能力較強，懂得以短視頻、投入新媒體吸引年輕人，海外公司在中國市場上若要保持優勢，將面臨較大壓力。

黃翔亦指，在消費版塊方面，預料體育鞋服、彩妝、護膚品和嬰幼兒配方奶粉等領域未來可進一步擴大市場份額。

海外汽車與中國汽車生產質量差距逐漸收窄

另外，瑞信分析師亦認為，汽車版塊值得關注，中國預計將降低對進口產品如高端豪華汽車的依賴，並在新能源、智能汽車技術方面擁有領先優勢。

瑞信亞太區汽車行業研究聯席主管王斌引述數據指，國內消費者早而反映出消費者對國產品牌汽車的偏好。在今年首季，中國本土品牌的新能源汽車佔中國新能源汽車總銷量的75.5%。王斌表示，近年海外汽車與中國汽車生產質量差距逐漸收窄，預料中國品牌未來將會在國內市場進一步擴大份額。

另外，從股市方面去看，黃翔認為，中國下半年經濟將正常化，並預料下半年A股將平穩。

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編輯﹕賴奕羚