【BILIBILI業績】嗶哩嗶哩再挫半成曾見700元　首季經調整淨虧損6.66億、有信心高增長（第二版）

▲ 嗶哩嗶哩首季經調整淨虧損擴大40.3%至6.66億元人民幣 勝預期

嗶哩嗶哩 （09626） 公布今年首季度業績，期內經調整淨虧損達6.66億元（人民幣，下同），按年擴大40.3%；淨營業額達39.01億元，按年增長68%，兩者均勝於市場預期。每股經調整虧損為1.87元，對比去年同期為1.43元。

嗶哩嗶哩美股股價急跌，收報87.49美元，跌6.8%，相當於港股679.62港元，較港收市價低9.7%。該股香港股價今早繼續受壓，最新報713元，跌5.2%，盤中低見700元。

董事會主席兼首席執行官陳睿表示，預計B站的直播業務未來幾年仍會處於高速增長，又指並不擔心外界的激烈競爭，因B站並沒有從外面引入主播及流量，平台主播主要來自平台自身的UP主及用戶，例如遊戲品類的主播和內容UP主的重疊率超過40%。

嗶哩嗶哩業績重點

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陳睿指出，B站用戶增長主要靠內容驅動，公司今年將會重點拓展年輕人感興趣的內容，包括情感、汽車、動物和健身健康等品類。

董事會副主席兼首席運營官李旎表示，目前活躍在B站的客戶，有86%均在35歲以下，他們的平均年齡僅得22.8歲，而且有五成是集中在一、二線城市，擁有絕對消費話語權，亦是廣告商最希望觸達的人群。因此，即使未來用戶增長速度開始放慢，一至三年內的廣告收入仍有信心保持健康高速增長。

至於遊戲領域，陳睿認為，遊戲是公司特別重視的領域，因該行業未來仍可能有倍增的發展空間，遊戲亦與平台有良好的協同效應，未來會繼續加強遊戲業務的對外合作及投資。

（第二版更新管理層回應）

月活躍用戶達2.233億 按年增三成

嗶哩嗶哩首季用戶日均使用時長達82分鐘；月均活躍用戶達2.23億，按年上升30%；移動端月活用戶接近2.09億，按年上升33%；日均活躍用戶達6010萬，按年增長18%。平均每月付費用戶達2050萬，較2020年同期增加53%。

大會員等增值服務成最大收入來源 首季營收14.97億

增值服務首季營業額增長89%至近14.97億元，超越移動遊戲，成為收入佔比最高的業務。公司表示，期內推進商業化進程，包括大會員、直播服務及其他增值服務的付費用戶數量增加所致。

廣告、電商等業務收入增逾兩倍

另外，廣告、電商及其他業務首季營業額均按年增長逾兩倍。當中，廣告營業額按年增加234%至7.15億元，主要因嗶哩嗶哩在中國線上廣告市場得到進一步認可，且廣告效率提高所致。電商及其他業務營業額按年增長230%至5.19億元，主要由於電商平台產品銷售增加所致。

公司預計，基於目前市況，今年第二季度的淨營業額將達42.5億至43.5億元。

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記者：梁安琪