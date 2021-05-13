國泰航空：8成駐港機師、4成機艙服務員已打或預約疫苗　同日傳關閉法蘭克福機師外站

▲ 國泰航空：8成駐港機師、4成機艙服務員已打或預約疫苗

國泰航空 （00293） 營運受新冠病毒疫情重創，隨香港社區疫苗接種計劃展開，國泰航空表示，4月在集團推動「Arm up，來一起再飛！」計劃，鼓勵員工接種疫苗。國泰航空指員工反應熱烈，現時已有約80%的駐港機師及約40%的駐港機艙服務員預約接種疫苗或已接種疫苗。

國泰航空表示，港府以「疫苗氣泡」概念為基礎，放寬機組人員執勤後的強制檢疫規定，形容接種疫苗對公司來說尤其重要。國泰航空行政總裁鄧健榮稱，對員工支持疫苗計劃深感欣慰及鼓舞，可見同事期盡快可「一起再飛」。

國泰航空表示，年初至今，駐港的機組人員在抵港時及其後的日子已接受約28,000次病毒檢測，當中並無陽性結果。

於星港旅遊氣泡計劃中，國泰航空執勤員工都須先接受疫苗接種。

新加坡疫情升溫樟宜機場暫停對外開放兩周 只准乘客員工出入，可見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

不過，國泰航空同日傳出，準備關閉德國法蘭克福機師外站基地。有本地傳媒引述消息指，關閉德國法蘭克福基地涉及數十名國泰航空機師，受影響機師有機會調至香港基地，若不接受轉移至香港基地，則可獲解僱金。

國泰航空上月傳出，計劃關閉澳洲、新西蘭兩地機師基地，料涉及數以百計員工。國泰航空當時指，正檢視駐外站機師的事宜，包括通知駐加拿大的機師關閉加拿大外站一事，亦已與駐澳洲及新西蘭機師，展開就關閉有關外站的建議進行諮詢。

相關文章：

【航空告急】國泰航空傳關澳、紐機師基地 國泰：關閉外站僅建議、正展開諮詢

【航空告急】香港快運推無薪假津貼

【竹篙灣隔離營】議員倡國泰為竹篙灣檢疫中心提供膳食 國泰：會積極考慮參與投標

編輯：麥德銘