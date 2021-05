【電子消費券】CSL推消費券限定5G計劃 月均208元可用30GB數據

▲ CSL推限定5G計劃 月均208元可用30GB數據

政府早前宣布,將為18歲或以上香港永久性居民及新來港人士,派發5000元電子消費券。香港電訊 (06823) 旗下的CSL推出消費券限定5G服務計劃,每月平均花費208.3元,可以使用最多30GB的5G數據。

該5G服務限定計劃,全期費用合共5000元,合約期為24個月,每個月有12GB的5G數據,相當於每月月費208.3元(已包含基本月費及隧道費),每GB用量平均價格為6.94元。若在7月1日前簽訂合約,合約期內每月額外贈送18GB數據,必須使用電子消費券支付。

對比CSL現時提供的普通5G計劃,月費298元可用12GB數據,月費358元可用50GB數據,每GB平均費用分別為24.83以及7.16元。

由即日起,客戶可前往門市登記,簽訂限定 5G 服務計劃就可以即刻使用,當消費券落實派發時,再於7日內將每期派發的消費券全數繳付即可。

另外,如選用 Tap & Go「拍住賞」電子錢包繳付費用,可額外獲得24個月的 Now E 基本組合,以及 Now E 歐洲國家盃 2020™ 4K 賽事通行證乙張,或 Now E Android TV Box。

編輯:梁安琪