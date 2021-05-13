【電子消費券】CSL推消費券限定5G計劃 月均208元可用30GB數據

▲ CSL推限定5G計劃 月均208元可用30GB數據

政府早前宣布，將為18歲或以上香港永久性居民及新來港人士，派發5000元電子消費券。香港電訊 （06823） 旗下的CSL推出消費券限定5G服務計劃，每月平均花費208.3元，可以使用最多30GB的5G數據。

該5G服務限定計劃，全期費用合共5000元，合約期為24個月，每個月有12GB的5G數據，相當於每月月費208.3元（已包含基本月費及隧道費），每GB用量平均價格為6.94元。若在7月1日前簽訂合約，合約期內每月額外贈送18GB數據，必須使用電子消費券支付。

對比CSL現時提供的普通5G計劃，月費298元可用12GB數據，月費358元可用50GB數據，每GB平均費用分別為24.83以及7.16元。

由即日起，客戶可前往門市登記，簽訂限定 5G 服務計劃就可以即刻使用，當消費券落實派發時，再於7日內將每期派發的消費券全數繳付即可。

另外，如選用 Tap & Go「拍住賞」電子錢包繳付費用，可額外獲得24個月的 Now E 基本組合，以及 Now E 歐洲國家盃 2020™ 4K 賽事通行證乙張，或 Now E Android TV Box。

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編輯：梁安琪