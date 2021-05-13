【大行點睇】呢隻航運股再獲摩通唱好 大幅上調目標價 潛在升幅達五成

受惠經濟復甦、大宗商品需求回升等，波羅的海乾散貨指數（BDI）5月以來不斷創逾10年高位，航運股隨之走高。其中太平洋航運（02343）再獲摩通唱好，指其股價年初至今已倍升，表現跑贏恒指的上升3%，將其目標價由3元大幅上調36.7%至4.1元，維持「增持」評級，與現價計，潛在升幅達50.7%。

摩通指，由於大宗商品需求前景強勁，且供應緊張，而行業訂單/船隊比率進一步下降至新記錄，因此該行仍基本看好太平洋航運。該行認為受到中國入口穀物需求支持，加上其他大宗商品的需求亦正增加，航運市場需求展望強勁。

大行予太平洋航運投資評級及目標價﹕

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧