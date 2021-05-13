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【大行點睇】呢隻航運股再獲摩通唱好 大幅上調目標價 潛在升幅達五成

股樓投資 16:58 2021/05/13

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受惠經濟復甦、大宗商品需求回升等，波羅的海乾散貨指數（BDI）5月以來不斷創逾10年高位，航運股隨之走高。其中太平洋航運（02343）再獲摩通唱好，指其股價年初至今已倍升，表現跑贏恒指的上升3%，將其目標價由3元大幅上調36.7%至4.1元，維持「增持」評級，與現價計，潛在升幅達50.7%。

摩通指，由於大宗商品需求前景強勁，且供應緊張，而行業訂單/船隊比率進一步下降至新記錄，因此該行仍基本看好太平洋航運。該行認為受到中國入口穀物需求支持，加上其他大宗商品的需求亦正增加，航運市場需求展望強勁。

大行予太平洋航運投資評級及目標價﹕

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記者：郭秀慧

增持 潛在升幅 太平洋 商品 經濟 目標價 太平洋航運（02343） 航運股 航運 恒生指數

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