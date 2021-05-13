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5月底超級血月全食 澳航推賞月機票2.5分鐘售罄

環球社會熱點 17:11 2021/05/13

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本月26日將出現超級血月全食，今年最大滿月及月全食同時出現，是難得的天文現象。澳洲航空趁機推出賞月機票，載乘客到高空，近距離觀察超級血月全食，據報賞月機票大受歡迎，開賣2.5分鐘便售罄。

美國搭飛機旅客人數創1年新高 無視CDC指引 【下一頁】

美國有線新聞網絡（CNN）報道，該趟同一地點升降的賞月旅程，反應異常踴躍，開售2.5分鐘後就宣告售罄，打破澳洲航空（Qantas）上次「原點降落」航班機票10分鐘內售罄記錄。

有關機票售價不菲，經濟艙要價每人499澳元（約3,000港元），商務艙則是每人1,499澳元（約9,000港元）。由於購買人數過多，澳航為此建立了一個後補名單。

因應賞月的特殊目的，澳航特別安排波音787客機執飛，該款飛機窗戶較大，看得較清楚。

日本波音客機變餐廳  2100一位照滿座 【下一頁】

據美國太空總署（NASA）資料，之所以會出現超級滿月，是因為月亮公轉至離地球最近的軌道位置，所以看上去更大更圓。

血月則是因為陽光穿過大氣層出現折射現象，波長較長的紅光可折射到月球表面，令月亮呈紅色。是次月全食為今年唯一一次，可以在澳洲、新西蘭、美國西部海岸及部分太平洋地區看見，包括香港。

本港天文台表示，月全食將在當晚7時09分開始，並在7時28分結束。

責任編輯：李俊儀

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