超級血月全食帶來新商機？ 澳航趁機推賞血月機票

本月26日將出現超級血月全食，今年最大滿月及月全食同時出現，是難得的天文現象。澳洲航空早有部署，早前趁機推出賞月機票，載乘客到高空，近距離觀察超級血月全食，據報賞血月機票大受歡迎，開賣兩分半鐘便售罄。

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美國有線新聞網絡（CNN）報道，該趟同一地點升降的賞血月旅程，反應異常踴躍，開售兩分半鐘後就宣告售罄，打破澳洲航空（Qantas）上次「原點降落」航班機票10分鐘內售罄記錄。

月全食天文現象解釋

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有關機票售價不菲，經濟艙要價每人499澳元（約3,000港元），商務艙則是每人1,499澳元（約9,000港元）。由於購買人數過多，澳航為此建立了一個後補名單。

因應賞血月的特殊目的，澳航特別安排波音787客機執飛，該款飛機窗戶較大，看得較清楚。

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據美國太空總署（NASA）資料，之所以會出現超級滿月，是因為月亮公轉至離地球最近的軌道位置，所以看上去更大更圓。

血月則是因為陽光穿過大氣層出現折射現象，波長較長的紅光可折射到月球表面，令月亮呈紅色。是次月全食為今年唯一一次，可以在澳洲、新西蘭、美國西部海岸及部分太平洋地區看見，包括香港。

本港天文台表示，超級血月全食將在當晚7時09分開始，並在7時28分結束。

責任編輯：李俊儀