【李嘉誠增持】長實通過收購李嘉誠基金會資產　清洗豁免剛越75%門檻（第二版）

▲ 【長實1113】長實買李嘉誠基建資產及回購計劃 獲至少77%股東同意通過

長實 （01113） 今日舉行股東特別大會（EGM），表決收購李嘉誠基金會的基建項目、回購股份建議，長實三項議程均獲得通過，當中「清洗豁免」動議獲77%贊成票通過，略高於通過門檻所需的75%。長實回應指，「清洗豁免」須75%獨立股東贊成的投票批准為非常高的門檻，對議程獲股東通過感到欣喜。據以往通告，長實完成交易並悉數行使回購後，李嘉誠、李澤鉅的控股股東集團持股會由35.99%增至45.60%。

長實最新重申，收購基金會基建資產及回購計劃是難得的多贏方案，未來將一如以往，繼續致力推動業務發展及為股東增值。

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圖看長實收購4大資產

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長實主席李澤鉅指，收購上述基建資產可增加長實的盈利、加強穩定收入來源，而且可購入優質資產，回報率至少有5.35%，對股東來說又可增加股息，而且回購計劃亦讓股東能以高於現時的股價套現。

李澤鉅續稱，集團一早持有三大項目的經濟權益，對有關公司的經營狀況亦非常了解，相對於收購其他資產，涉及的風險較低，亦不用跟其他競爭對手去「搶價」。

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（第二版更新李嘉誠控股股東集團交易後股權）

編輯：陳韻妍