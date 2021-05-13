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【李嘉誠增持】長實通過收購李嘉誠基金會資產　清洗豁免剛越75%門檻（第二版）

股市 17:10 2021/05/13

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【長實1113】長實買李嘉誠基建資產及回購計劃　獲至少77%股東同意通過

長實 （01113） 今日舉行股東特別大會（EGM），表決收購李嘉誠基金會的基建項目、回購股份建議，長實三項議程均獲得通過，當中「清洗豁免」動議獲77%贊成票通過，略高於通過門檻所需的75%。長實回應指，「清洗豁免」須75%獨立股東贊成的投票批准為非常高的門檻，對議程獲股東通過感到欣喜。據以往通告，長實完成交易並悉數行使回購後，李嘉誠、李澤鉅的控股股東集團持股會由35.99%增至45.60%。

長實最新重申，收購基金會基建資產及回購計劃是難得的多贏方案，未來將一如以往，繼續致力推動業務發展及為股東增值。

大和認為，長實買產是回應「香港折讓」【下一頁】

圖看長實收購4大資產

    點擊圖片放大
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長實主席李澤鉅指，收購上述基建資產可增加長實的盈利、加強穩定收入來源，而且可購入優質資產，回報率至少有5.35%，對股東來說又可增加股息，而且回購計劃亦讓股東能以高於現時的股價套現。

李澤鉅續稱，集團一早持有三大項目的經濟權益，對有關公司的經營狀況亦非常了解，相對於收購其他資產，涉及的風險較低，亦不用跟其他競爭對手去「搶價」。

相關文章：【長實1113】獨立投票顧問ISS：建議長實股東投票贊成收購李嘉誠基建項目建議及回購計劃

相關文章：【長實1113】長實財務顧問七大理由建議股東贊成買李嘉誠基建資產　相關項目3個月升值最多四成

相關文章：【長實回購】長實增加回購上限股價升3%　李嘉誠李澤鉅持股再增、長孫李思德股權曝光

（第二版更新李嘉誠控股股東集團交易後股權）

編輯：陳韻妍

港股 長實集團（01113） 基建項目 李嘉誠基金會 收購 李嘉誠 回購 長實

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