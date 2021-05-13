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歐盟法院裁定 駁回亞馬遜補交2.5億歐元稅款命令

環球政經 15:53 2021/05/13

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歐盟第二最高法院日前駁回歐盟要求亞馬遜補交2.5億歐元稅款命令。

貝佐斯再售亞馬遜持股 本周套現近20億美元見下頁

亞馬遜被指享受盧森堡政府提供的非法稅務優惠，於2017年被歐盟法院裁定要求補交2003至2011年共2.5億歐元稅款。事件近日再回到歐盟法院，法院以歐盟委員會未能證明盧森堡給予亞馬遜不當的稅務優惠為由，駁回亞馬遜補交稅款命令。

疫情嚴峻 Amazon印度加拿大Prime Day延期見下頁

    點擊圖片放大

亞馬遜的歐洲電子商務營收，是向一間在盧森堡的亞馬遜歐洲控股科技公司，支付授權金以減歐洲事業的應稅收益，被歐盟委員會視為有避稅可能。雖然2017年後亞馬遜有改變稅務結構，但多年來亞馬遜一直否認盧森堡給予她們優惠待遇。

有評論指歐盟法院的決定，大大打擊歐盟委員會副主席維斯塔哲（Margrethe Vestager）。維斯塔哲近年積極發起多項針對國際大企業如蘋果公司、Google等權力過大運動。

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撰文 : 馮卓謙

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