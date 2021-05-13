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譚仔搶攻「中環人」市場　45萬租中環翠華兩層舊舖

股樓投資 16:54 2021/05/13

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疫情肆虐，核心區街舖價格、租金大跌，不少民生商舖趁機進駐。正在申請上市的譚仔，市傳承租翠華（01314）昔日中環威靈頓街旗艦店的部分舖位，每月租金45萬元。 

市場消息指，中環威靈頓街17至19號香港工商大廈地下及地庫，面積約4,000呎，新近獲譚仔承租，每月租金45萬元，呎租約113元。值得留意的是，該舖鄰近蘭柱坊，屬餐飲集中地段。 

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翻查資料，早於1998年，翠華已租用威靈頓街舖，其後擴租至地庫、地下、閣樓及一樓，成為旗艦店，整個舖位建築面積合共8,160平方呎，租金高見230萬元。不過，受社會運動及疫情影響，翠華生意未如理想，並於去年決定棄租。 

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事實上，譚仔雲南米線在疫情期間不斷擴張，舉例說，去年到中環「插旗」，租用中環華商會所大廈3層，涉及面積約8,500平方呎，成為集團全港最大分店。此外，譚仔近期常有宣傳，如請七師傅化身「譚仔姐姐」拍攝宣傳片、推出「譚仔三哥土匪雞翼味薯片」、更於愚人節推出「10小辣美白面膜」，並找來經常參與「試當真」演出的連登女神Jessica Chan拍攝廣告。 

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撰文 : 黃卓賢

商舖 疫情 米線

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