【香港出口】3月出口貨量升23.4%　首季出口貨量合計升32%

繼較早時發表３月份對外商品貿易的貨值統計數字後，政府統計處今日（13日）發表該月份對外商品貿易貨量及價格統計數字。今年３月與去年同月比較，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別上升23.4%及19.8%。今年首季與去年同期比較，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別上升32.0%及24.4%。

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今年3月與去年3月比較，商品整體出口價格及進口價格分別上升2.4%及1.8%。今年首季與去年同期比較，商品整體出口價格及進口價格分別上升1.0%及1.1%。

在同月按年比較，輸往台灣（41.0%）、印度（36.8%）及中國內地（內地）（26.7%）的整體出口貨量錄得雙位數字升幅。同時，輸往美國的整體出口貨量（9.9%）亦上升。另一方面，輸往日本的整體出口貨量則下跌17.2%。

與此同時，輸往台灣（6.5%）、印度（3.8%）、內地（3.7%）及日本（2.4%）的整體出口價格上升。另一方面，輸往美國的整體出口價格則下跌0.1%。

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責任編輯：蘇穎琪