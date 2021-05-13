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棄與吉利合併 富豪汽車研下半年瑞典IPO上市

股樓投資 14:52 2021/05/13

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富豪汽車正考慮於今年較後時間，在瑞典納斯達克斯德哥爾摩證券交易所上市。

Tesla實現全自動駕駛技術 目標或出現變數【見下頁

富豪汽車早前與吉利控股的合併計劃告吹。富豪汽車發聲明，決定評估今年下半年，在瑞典納斯達克斯德哥爾摩證券交易所首次公開招股的可能性。

福特汽車有望於2050年 自家生產電動車電池【見下頁

    點擊圖片放大

富豪汽車預期，在發行IPO後吉利控股將繼續是富豪汽車的主要股東。外界有分析指，富豪汽車考慮掛牌，是希望從吉利手中獲得更大獨立性。

2018年吉利曾試圖推出富豪汽車IPO，但投資者對300億美元的公司估值有保留；今年3月，彭博報道吉利再研富豪汽車上市，有關業務估值200億美元。

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撰文 : 馮卓謙

汽車 合併 富豪 斯德哥爾摩 瑞典 美元 IPO
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