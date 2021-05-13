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【螞蟻集團】螞蟻森林否認參與碳交易獲利　所種樹木屬於國家

股市 16:37 2021/05/13

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【螞蟻集團】螞蟻森林否認參與碳交易獲利　所種樹木屬於國家

碳中和概念日漸受重視，中國亦會在6月開放全國碳交易市場。阿里巴巴 （09988） 被指通過旗下螞蟻森林收集市民碳排量，進行碳交易獲取盈利。負責人發聲明否認，指螞蟻森林是純公益項目，不會為螞蟻集團帶來任何資金收益，亦從未參與過碳交易。

按圖看螞蟻森林聲明全文

    點擊圖片放大

螞蟻集團的支付寶於2016年開設螞蟻森林生態保護計劃，用戶若參與線上交易或乘搭公共交通工具等的低碳行為，就可在支付寶中獲得虛擬「綠色能量」積分，累積到一定數量就可虛擬種樹，同時螞蟻集團會在現實中幫助用戶種一棵樹。截至2020年5月，有5.5億用戶參與螞蟻森林計劃，種出2.23億棵樹。

螞蟻森林負責人輕如發聲明回應碳交易指控，說「螞蟻森林種下的樹，屬於國家，屬於社會。」又直言螞蟻森林不會用於螞蟻集團自身的碳中和。同時表示如果用戶在螞蟻森林裡的個人碳減排量未來可以交易，產生的所有收益都將屬於用戶個人，不屬於螞蟻森林；樹木所產生的碳匯也將全部用於公益。螞蟻森林初心無變，未來也不變。

相關文章：【螞蟻集團】領航與螞蟻據報向「幫你投」增資　持股維持51%

【螞蟻上市觸礁】螞蟻估值再傳縮水 富達投資據報將螞蟻估值減半至1440億美元

記者：林淑如

港股 支付寶 螞蟻集團（06688） 阿里巴巴－SW（09988）
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