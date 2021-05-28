【裝修攻略@iM網欄】裝修買家電，要注意什麼？

以下是裝修MALL給各位戶主的兩點買料防伏建議：

一、同一件產品，要留意產地和貨源

以智能鎖為例，同一品牌、不同產地的價格相差甚遠。進行比對時，不要只看外觀和價格（當然，筆記認為產地並不是智能鎖質量的判準）；至於貨源，有些商戶售賣的是「倉底貨/陳列品」，質量已經不如全新，要注意店家商譽，保證「生貨」對於產品耐用性很重要。

二、建材種類繁多，相關知識很重要

大部分客人都不知道某些產品的存在，例如大部分戶主根本不知道智能防盜眼是什麼，因此根本未到達考慮性價比的階段。如果希望了解更多建材知識，不妨留意YouTube「裝修電視」上的免費影片，或參加裝修防伏班。

問：從電器連鎖店或品牌官網買電器，一定無錯嗎？

同一部電視機，在官網和三間本地大型電器連鎖店的標價為$7,280；但在區內電器店及電器專賣網站，卻只是$4,660。

同一型號、同一產地的貨品，有40%價格上的分別。單是這一點已經相當重要了。要注意的是，戶主買電器，要選商譽好的店，應避免從不知名的店舖購買來歷不明的電器用品。因此，戶主需要分辨電器專賣網站及電品買賣平台。前者是自己的店，有自己的商譽；後者則是不同店家上載銷售，較難保證每家店的商譽。

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介： 「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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