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【裝修攻略@iM網欄】瓷磚選購與鋪設 收貨驗貨是誰的責任？

名人薈萃 10:43 2021/05/21

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裝修公司一般並沒責任為戶主收貨，驗貨就更不必說了。因此，由購買電器到建材，選用商譽好的公司十分重要。戶主亦要自行安排部分建材的驗收。以瓷磚為例，即場驗收是不可能的。但在泥水師傅入場前，戶主必須安排驗收，以免施工時才發現問題，那就可能要賠償泥水師傅的損失了！

 

以購買瓷磚為例，戶主收貨驗貨，有幾個重要注意事項：

 

一、磚店送貨上門，切忌車邊交收：因為如果開箱發現磚有崩裂，磚店可能推說是你運貨上樓時弄崩。

 

二、留意條款，有沒有註明如何定義收貨標準及換貨期限和方式。主流標準是磚的尺寸不能相差超過1mm，磚的彎曲程度不能超過2mm，磚面不可有崩角。至於期限，如果條款寫明只准三日內換貨，而送來的磚有部分彎曲問題，那你如何可以在三日內將彎磚揀出呢？

 

三、泥水師傅進場前至少數天，需要自己每款磚開一盒驗收。大部分人都是泥水師傅進場才驗磚，但如果到時才發現磚有錯、有彎，就會太遲。輕則工期延誤，重則影響收貨，甚至衍生改期施工的賠償問題。

 

四、由於買磚一般只會預5%左右的額外數量，換句話說，十塊一包的磚，只要一塊有問題，就已經是10%。由於不同批次的磚存在色差，因此，如果無法確保更換同一批次的磚，負責任的磚店應該全批更換。

 

除了以上四點，裝修學院擬訂了28條常見瓷磚選購與鋪設的重要問題，有興趣可以留意裝修學院的最新講座，又或者參加每月舉辦的裝修防伏班

 

裝修MALL提供24/7網上建材商城服務，是一個具正貨保證的建材採購渠道，萬一貨品有質量問題，商城亦可協助跟進。戶主亦可以親臨裝修吧（荔枝角永康街63號GGT 303室）參觀部分建材，向裝修MALL專員了解不同建材的優劣特性，預約導覽可往：mall.hkdecoman.com

 

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）

欄名 : 裝修攻略

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