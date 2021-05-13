【裝修陷阱】裝修牌照屋變非法重建 地政署封屋收地　一家四口暫住教堂　再被騙非法購入村屋　

不少人香港人日夜拼搏，為求有一個安樂窩。但近日《東張西望》就訪問了住在白沙灣一間牌照屋的阿英，在日久失修下，請判頭以90萬進行重修，她誤信判頭有向政府申請，結果屋子拆了，卻被指非法重建。最終地政總署要收回房屋的牌照。一家四口自此要暫住教堂。阿英聲淚俱下：「我可以用條命換返屋企」

節目組翻查1971年文件，發現持牌人並不是阿英或者她丈夫。而是一位姓黃的女士。黃女士和阿英奶奶原是教會好友。在1987年，黃女士先後訂立文件和遺囑，稱把牌照的管理權交給阿英奶奶一家，該遺囑地政總署亦持有一份。

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在2019年，判頭未經申請就重修房子。屋子拆除後，地政總署以阿英不是持牌人為由，不允許重建，並把房子作釘牌封屋處理。阿英就批評地政總署不一早就告知他們不能在此居住。

但節目組找來陸偉雄大律師，就指出地政總署不承認這文件看似有理據，因阿英從未擁有過這個物業的身分，「儘管這兩文件本身是合法的，但這個牌照不能世襲。」如想取回單位，有業內人士陳先生建議要持牌人到地政宣誓，以獲得政府批準把租用權益轉讓給阿英。但由於黃女士一早過身，阿英就聯絡她哥哥即黃女士的兒子回港宣誓。

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就在此時，判頭介紹了在建築顧問公司工作的彭先生給阿英，指他可以修理好房子及陪同不擅長中文的哥哥到地政總署開會及宣誓。而整份宣誓詞都是由彭先生起草的。滿懷希望的阿英本以為一切已經解決，不料在8月就收到地政總署的通知，指牌照已被吊銷，並要求她在限時前遷出。原來在宣誓後，地政總署出信要求阿英哥哥在限期內補回一段聲明。但當阿英得知此事時，早過了限期。

她再向彭先生查詢，發現彭先生原本早已傳了一份中文譯本的信件給哥哥，但由於他不熟悉中文，而錯過信息。當阿英再次向哥哥尋求協助時，哥哥一家表示對該顧問失去信心，不會再回來幫忙。

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阿英禍不單行，由於地政總署審批需時，彭先生就游說阿英一家購入價值300萬將軍澳坑口的村屋，並指先下30萬訂就可以搬進去住。但在付款後，阿英發現該村屋未有「滿意紙」，是非法買賣，沒有水電，不能入住。雖然阿英開出兩張共價30萬的支票抬頭都是給彭先生工作的建築公司。但當節目組向彭先生詢問時，他就矢口否認，「我們不會牽涉那些事。」

面對痛失家園，阿英感痛心，稱沒想到會弄得成這樣，「現在一無所有，散了的家，五十年了，從小玩到大，在這裡居住。」

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責任編輯：黃苑筠