  • 31°C
香港時間 : 2021513日 (四) 17:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【長和系AGM】長實李澤鉅：樓市中長線平穩向好　繼續物色地產及固定收益項目進行收購

股市 16:19 2021/05/13

分享：

【長和系AGM】長實李澤鉅：樓市中長線平穩向好　繼續物色地產及固定收益項目進行收購

本港樓市有升溫跡象，長實 （01113） 主席李澤鉅於長實股東周年大會（AGM）上指，樓市雖由房屋政策主導，但最近樓宇買賣銷情不俗，感覺市場購買力幾好，面對低息及土地供應不足的情況下，樓市中長線平穩向好。

長實旗下波老道21號豪宅的成交呎價早前創下亞洲分層戶呎價新高，李澤鉅稱，從淺水灣、波老道等超豪住宅均錄得巨額成交，反映隨經濟復甦下，集團整體業務會更好，長實現金流亦足夠，未來會繼續物色地產及有固定收益的資產進行收購。

疫情對公司像壓力測試【下一頁】

他稱，買地一向是集團基本業務，但不能每幅地都是致在必得，長實會「計過數，價格對先會買」，除參與政府投地，也會透過農地補地價及酒店物業改建進行物業發展。

香港新加坡旅遊氣泡未知會否如期重啟，李澤鉅指，本港旅遊業要復甦，不只新加坡，還需要其他旅客來港，而集團旗下日租旅客減少，惟有將更多日租房間變成月租。

相關文章：【長和系AGM】李澤鉅：長建股價超值　數項資產已超市值、需要時將回購

相關文章：【長實1113】獨立投票顧問ISS：建議長實股東投票贊成收購李嘉誠基建項目建議及回購計劃

 

編輯：陳韻妍

港股 長實集團（01113） 旅遊氣泡 農地 收購 地產 李澤鉅 新加坡 豪宅 淺水灣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【新股IPO】順豐房託2191今起招股入場費5212元　預期股息率至6厘（第二版）
【新股IPO】順豐房託2191今起招股入場費5212元　預期股息率至6厘（第二版）
【狗狗幣】Dogecoin幕後最大莊家藏馬斯克「生日密碼」　馬斯克：切記審慎投資（第三版）
【狗狗幣】Dogecoin幕後最大莊家藏馬斯克「生日密碼」　馬斯克：切記審慎投資（第三版）
【新股IPO】京東物流傳下周一啟動招股 估值2730億元 第3家京東系港股值不值得認購？
【新股IPO】京東物流傳下周一啟動招股 估值2730億元 第3家京東系港股值不值得認購？
【Package劉】劉鳴煒新歡Joyce　竟是4年前節目轉軚「港女」
【Package劉】劉鳴煒新歡Joyce　竟是4年前節目轉軚「港女」