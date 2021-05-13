▲ 【長和系AGM】長實李澤鉅：樓市中長線平穩向好 繼續物色地產及固定收益項目進行收購

本港樓市有升溫跡象，長實 （01113） 主席李澤鉅於長實股東周年大會（AGM）上指，樓市雖由房屋政策主導，但最近樓宇買賣銷情不俗，感覺市場購買力幾好，面對低息及土地供應不足的情況下，樓市中長線平穩向好。

長實旗下波老道21號豪宅的成交呎價早前創下亞洲分層戶呎價新高，李澤鉅稱，從淺水灣、波老道等超豪住宅均錄得巨額成交，反映隨經濟復甦下，集團整體業務會更好，長實現金流亦足夠，未來會繼續物色地產及有固定收益的資產進行收購。

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他稱，買地一向是集團基本業務，但不能每幅地都是致在必得，長實會「計過數，價格對先會買」，除參與政府投地，也會透過農地補地價及酒店物業改建進行物業發展。

香港新加坡旅遊氣泡未知會否如期重啟，李澤鉅指，本港旅遊業要復甦，不只新加坡，還需要其他旅客來港，而集團旗下日租旅客減少，惟有將更多日租房間變成月租。

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編輯：陳韻妍