  • 31°C
香港時間 : 2021513日 (四) 17:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

以巴衝突逾70人死 耶路撒冷成導火綫

環球社會熱點 16:42 2021/05/13

分享：

以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯持續爆發衝突，哈馬斯向以色列發射多枚火箭炮。以色列向哈馬斯還擊，雙方造成最少70多人死亡，出現2014年以來最嚴峻的局勢。耶路撒冷阿克薩清真寺成為以巴衝突導火綫，國際領袖呼籲雙方保持冷靜，避免以巴衝突升級。

  • 以巴衝突的起因是甚麼？

以色列與巴勒斯坦都堅稱耶路撒冷是他們的首都，雙方持續就此爭論。衝突地點位於伊斯蘭教第3大聖地阿克薩清真寺（al-Aqsa mosque）及猶太教第1聖地聖殿山（Temple Mount）所在地。以色列4月初強行限制阿克薩清真寺祈禱人數為1萬人，導致數以萬計的巴勒斯坦人被禁止入内，於耶路撒冷街頭與以色列民眾發生衝突。

另一方面，以色列最高法裁定驅逐耶路撒冷謝赫賈拉（Sheikh Jarrah）地區社區的巴勒斯坦居民，事件引起當地巴勒斯坦裔民眾極度不滿，並發動大規模示威。大批巴勒斯坦裔民眾其後聚集在清真寺門外，聲援謝赫賈拉社區被迫遷的居民。民眾與以色列警方爆發嚴重衝突，造成逾700人受傷。

  • 以巴衝突有何最新情況？

其後統治加沙地帶的激進組織哈馬斯，周一（10日）晚開始向以色列發射約1,500枚火箭彈，報復以色列連串行動。以色列周二（11日）起對加沙地帶發動數百次空襲，摧毀3座建築物，同時已瞄準導彈發射場，並撃殺其中一名哈馬斯高級指揮官。自周一衝突發生，已造成最少65名巴勒斯坦民眾及6名以色列民眾喪生，包括16名巴勒斯坦兒童，360多人受傷。

以色列國防軍（IDF）周三（12日）表示，他們對加沙攻擊是自2014年衝突以來規模最大的一次襲擊。

    點擊圖片放大
    +6
    +5
  • 國際社會怎回應以巴衝突？

美國總統拜登（Joe Biden）表示，他於周三與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）通話，將盡全力支持以色列，但強調必須恢復長期和平。拜登希望雙方衝突能盡早結束，但當有數千枚火彈飛進領土時，以色列有權捍衛國土安全。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）亦指，哈馬斯必須立即停止火箭彈攻擊，又指各方都需要降溫。布林肯又表示，美國已派遣一名特使前往該地區與以巴雙方會晤。

聯合國中東特使亦敦促雙方領導人立即停火，否則會逐步變成全面戰爭。俄羅斯呼籲中東和平四方集團（Middle East Quartet） 舉行緊急對話，商討目前局勢。

責任編輯：郭麗明

相關文章

【東京奧運】美國田徑隊取消賽前集訓 憂慮日本疫情
今日
【東京奧運】美國田徑隊取消賽前集訓 憂慮日本疫情
【新冠疫苗】輝瑞阿斯利康混針或更易有副作用
今日
【新冠疫苗】輝瑞阿斯利康混針或更易有副作用
英女王已死？名主持口誤嚇親英國民眾
今日
英女王已死？名主持口誤嚇親英國民眾
【印度疫情】增36萬確診 歐盟呼籲限制印度旅客入境
今日
【印度疫情】增36萬確診 歐盟呼籲限制印度旅客入境
南韓盛行送股票示愛 邊幾隻最受情侶歡迎？
今日
南韓盛行送股票示愛 邊幾隻最受情侶歡迎？

你可能感興趣

【東京奧運】美國田徑隊取消賽前集訓 憂慮日本疫情
今日 15:09
【東京奧運】美國田徑隊取消賽前集訓 憂慮日本疫情
【新冠疫苗】輝瑞阿斯利康混針或更易有副作用
今日 14:18
【新冠疫苗】輝瑞阿斯利康混針或更易有副作用
英女王已死？名主持口誤嚇親英國民眾
今日 15:10
英女王已死？名主持口誤嚇親英國民眾
軍事衝突 地緣政治 國防 加沙 巴勒斯坦 中東局勢 以色列 耶路撒冷 內塔尼亞胡 伊斯蘭教

上一篇文章

【新加坡疫情】機場群組續擴大 共24宗本土確診創10個月高

下一篇文章

南韓盛行送股票示愛 邊幾隻最受情侶歡迎？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月13日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月13日 時間16:00）
【旅遊氣泡】新加坡多9宗本土確診 有人打完兩劑都中招
【旅遊氣泡】新加坡多9宗本土確診 有人打完兩劑都中招
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【英國王室】哈里威廉難破冰 因梅根一件事無做好？
【英國王室】哈里威廉難破冰 因梅根一件事無做好？
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【印度疫情】富人逃難避疫 包機去英國索價過百萬
【印度疫情】富人逃難避疫 包機去英國索價過百萬