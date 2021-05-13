以巴衝突逾70人死 耶路撒冷成導火綫

以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯持續爆發衝突，哈馬斯向以色列發射多枚火箭炮。以色列向哈馬斯還擊，雙方造成最少70多人死亡，出現2014年以來最嚴峻的局勢。耶路撒冷阿克薩清真寺成為以巴衝突導火綫，國際領袖呼籲雙方保持冷靜，避免以巴衝突升級。

以巴衝突的起因是甚麼？

以色列與巴勒斯坦都堅稱耶路撒冷是他們的首都，雙方持續就此爭論。衝突地點位於伊斯蘭教第3大聖地阿克薩清真寺（al-Aqsa mosque）及猶太教第1聖地聖殿山（Temple Mount）所在地。以色列4月初強行限制阿克薩清真寺祈禱人數為1萬人，導致數以萬計的巴勒斯坦人被禁止入内，於耶路撒冷街頭與以色列民眾發生衝突。

另一方面，以色列最高法裁定驅逐耶路撒冷謝赫賈拉（Sheikh Jarrah）地區社區的巴勒斯坦居民，事件引起當地巴勒斯坦裔民眾極度不滿，並發動大規模示威。大批巴勒斯坦裔民眾其後聚集在清真寺門外，聲援謝赫賈拉社區被迫遷的居民。民眾與以色列警方爆發嚴重衝突，造成逾700人受傷。

以巴衝突有何最新情況？

其後統治加沙地帶的激進組織哈馬斯，周一（10日）晚開始向以色列發射約1,500枚火箭彈，報復以色列連串行動。以色列周二（11日）起對加沙地帶發動數百次空襲，摧毀3座建築物，同時已瞄準導彈發射場，並撃殺其中一名哈馬斯高級指揮官。自周一衝突發生，已造成最少65名巴勒斯坦民眾及6名以色列民眾喪生，包括16名巴勒斯坦兒童，360多人受傷。

以色列國防軍（IDF）周三（12日）表示，他們對加沙攻擊是自2014年衝突以來規模最大的一次襲擊。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5 國際社會怎回應以巴衝突？

美國總統拜登（Joe Biden）表示，他於周三與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）通話，將盡全力支持以色列，但強調必須恢復長期和平。拜登希望雙方衝突能盡早結束，但當有數千枚火彈飛進領土時，以色列有權捍衛國土安全。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）亦指，哈馬斯必須立即停止火箭彈攻擊，又指各方都需要降溫。布林肯又表示，美國已派遣一名特使前往該地區與以巴雙方會晤。

聯合國中東特使亦敦促雙方領導人立即停火，否則會逐步變成全面戰爭。俄羅斯呼籲中東和平四方集團（Middle East Quartet） 舉行緊急對話，商討目前局勢。

責任編輯：郭麗明