【北水ETF】華夏科指ETF傳吸金14億 易方達科指ETF賣出10億

▲ 市傳6隻恒指科技ETF吸金少於25億元，只及籌資目標280億元的不足1成。

內地搶閘推出的6隻恒生科技指數ETF，市傳開賣首兩天的累計吸資額，僅約不足25億元（人民幣，下同），包括昨天（5月12日）首募的華夏賣出約14億元，易方達約10億元，這互打對台的產品只設一天募集期，且齊以80億元為募資上限。本來首批8隻獲批的恒生科技指數ETF基金，為跨境投資者的焦點所在，奈何生不逢時。若連同本周二（11日）已搶頭炮的大成科指ETF，以及昨天應市的華泰柏瑞南方東英、以及華安同類主打新經濟ETF，共有6隻現正推售，目標募資金額為280億元，內媒指，在逆市大混戰下，這兩天6隻互撼產品的總銷售額低於25億元，即僅佔目標低至8%。

此外，計及明天（14日）登場的嘉實科指ETF，目標籌資額也是80億元，即7產品的總募資為360億元，遠低於市場預期。另外，博時不設募集上限，基金一哥天弘則暫未有推售期。

首批6隻科指ETF內地搶閘推【下一頁】

另方面，內地媒體指，扒逆水出台的一眾恒生科技指數ETF，雖早已預計弱市下暫難打響頭炮，但中介商仍各出奇謀冀突圍，爭相以收費較平望能殺出一條血路，市傳易方達的管理費為0.2%、託管費0.05%，為全城同類產品最低。

那邊廂，昨天上架的華泰柏瑞南方東英恒生科技指數ETF，內媒引述專家指，該ETF是唯一的相關產品並非完全複製恒生科技指數，而是投資南方東英的科指ETF，據悉毋須繳付印花税，好處是有助降低建倉成本。

不過，業界亦無懼大跌市下首發基金不達標，最重要是取得監管的最低要求，就如華夏5G ETF，2019年在市况低潮出爐，當時吸金僅41億元，但上市後5G概念當炒，上述ETF頓變市場寵兒成搶手貨，規模在半年間一度急增至逾300億元。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪