【無與輪比@iM網欄】Japan Domestic Market - JDM仲有無得升？

近年香港似乎掀起了一陣JDM Cars（日本本土市場汽車，Japan Domestic Market）炒風，很多十多二十年車齡的日本車，二手價格也瘋了般升起來。

對很多人來說，這是令人費解的現象——當然，更多人壓根兒並無留意二手日本車（尤其是手波車）價格升了多少。

登入一些二手車網站，便大概知道行情。一架上世紀九十年代末的豐田Chaser，手波版動輒十多萬元（5年前約值3萬至5萬元）；俗稱「飛雞」的日產Silvia，90年代初的S14叫價也要十多萬元，千禧後才生產的S15，叫價甚至20萬元以上。

筆者的親身經歷，是年前逛二手展銷場時碰上一部2010年生產的本田Civic Type R（FD2），當時叫價18萬元左右，可惜由於車位難求，難以多購一輛假日車，家人也不懂駕駛手波，於是便作罷。最近FD2的叫價，已升至大約30萬元，還要是私人賣盤！

JDM升，大概有幾個原因：首先，很多人（尤其是70後及80後）小時候接觸的多是日本車，他們成長的八、九十年代，正是日本車的黃金時期，不論是親身所見或是電影、電視，這代人對各款日本名車熟悉之餘，亦有極大親切感，到長大了有經濟能力，購入自用正好圓夢。其次，香港與日本一樣是右軚，引入JDM比很多國家容易，最少比中國內地更易放於路上行走，這確實掃除一定障礙。

再者，「日本製造」本身已是品質保證，而近乎眾所周知的共同信念，是「日本人造予本國人民使用者」品質一定較「出口版」為高。事實上，很多型號的本土版及出口版，在細節處以至整副引擎都有分別（主要是為了應付排放要求），更加深大家對此的印象。

需求增加，供應卻無增加，而在美國以及其他各國央行大印銀紙之下，價格又豈能不升？如此一來，JDM的價格只會水漲船高。如果你問趨勢會否持續，又或者現時應否入手，筆者會說除非央行集體收水（此可能性似乎不高），否則FD2今年內升至50萬元亦毫不出奇，至於買或不買，則要買家自行決定了。

作者_陳政深簡介： 財經傳媒人、股評人、資深駕駛者，自少喜愛汽車，由電單車到跑車到越野車、巴士、重型車、軍車，有「轆」的便有興趣，年幼時夢想是駕駛重型垃圾車，退休前目標是擁有駕駛執照背後所列、15及16類以外的所有牌照。希望透過本欄，與讀者分享汽車知識、品牌趣事、車廠歷史、行業新知。

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