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【大行點睇】希慎投得銅鑼灣商業地王 即獲摩通建議增持 目標價上調至34元

股樓投資 17:12 2021/05/13

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銅鑼灣大地主希慎興業(00014)日前夥拍另一發展商華懋，以197億元投得銅鑼灣加路連山道一幅大型商業地王，集團將擁有項目60%股權。希慎成功投地，即獲摩通把其評級由持平上調至增持，目標價亦由31.4元至34元。市場亦憧憬，希慎新項目能和旗下其他鄰近的商廈，產生協同效應。希慎今日收報28.5元，跌0.2%。

【大行點睇】京東有望納入港股通 獲摩通首予「增持」評級   詳情請看【下一頁

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希慎在銅鑼灣擁有逾400萬平方呎面積的物業組合，成功投得這個毗鄰利園區，最高可建築面積達107萬平方呎的項目後，在利園區的總商業面積料增加27%。希慎看好這個項目是一項戰略性的長期投資，除為集團增加穩定的經常性租金收益，也鞏固集團在香港的領導地位以及銅鑼灣區作為主要商業區的重要性。建議中的行人連接計劃，將為銅鑼灣港鐵站與該項目之間提供全天候及宜人的步行通道，提高該項目的潛在價值。 希慎預期，項目於2026至2027年落成。

MSCI公布半年度指數檢討結果 獲納入4大中港指數59隻港股一覽  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

希慎興業（00014） 港股

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