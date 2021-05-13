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【業績｜奢侈品】Burberry受惠內地及韓國　上季亞太區可比門店銷售增75%

股市 15:59 2021/05/13

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Burberry受惠內地及韓國　上季亞太區可比門店銷售增75%

英國奢侈品牌Burberry公布截至3月27日止52周業績，純利按年下跌2倍至3.8億（英鎊，下同），調整後營業利潤跌8.5%至3.96億元，得益於強大的現金流，Burberry股息全面恢復到2019財年的42.5便士的水平。

騰訊旗下《王者榮耀》夥Burberry設計新皮膚，上線不足一周終止合作，看【下一頁】

期內，Burberry收入按年跌11%至23.4億元，可比門店正價銷售額增長7%，受惠中國及南韓，亞太區可比門店銷售增18%。Burberry指，由於全年復甦進程加快，儘管平均有16%的門店關閉，但2021財年第四季度可比門店銷售額仍按年增長32%，其中亞太區的可比門店銷售大增75%，正價銷售額在中國大陸、韓國和美國推動下增長63%。

Burberry預計，2022財年將通過主線門店的現有減價活動繼續強化品牌資產，以令可比門店銷售額增長呈中個位數。受惠營業費用正常化以及增加投資，預計調整後的營業利潤率增長可更可觀。

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編輯：袁諾曦

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