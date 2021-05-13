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美國通脹壓力升溫　加息風險不容忽視

宏觀解讀 15:51 2021/05/13

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美國4月份通脹數據大幅高於預期，按月急升0.8%，超過預期的0.2%，按年比較揚升4.2%，為2008年以來的新高，顯示美國通脹壓力已經殺到，投資者已不能忽視有關通脹風險，然而，聯儲局實施平均通脹目標框架後繼續嘆慢板，並重申通脹升溫只屬暫時性質。無論如何，市場對通脹及加息風險已經有所警愓，對利率較為敏感的科技板塊連日急挫，10年期美債息再度升至1.7%水平左右，美元繼續在低位獲得支持。一旦通脹來得更急更持久，聯儲局在此形勢下將不得不討論退市計劃。

美元反彈，人民幣再度撤退至6.45水平附近，抑制了人民幣短期內突破6.4升值風險。本年以來中國經濟復甦步伐仍然穩健，加上中國對美國息差維持一定距離，人民幣表現較為強韌。人民銀行在第一季中國貨幣政策執行報告指出，美國債息急升及PPI上揚對中國市場的風險有限及可控，並判斷長期通脹或通縮風險並不存在，意味人行並不急於展開加息周期。由於中國及美國將可能同時領導本年全球經濟復甦，筆者維持人民幣滙率趨向穩定的預測。

撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外滙策略師

欄名 : 外幣滙穗

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