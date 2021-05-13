  • 31°C
香港時間 : 2021513日 (四) 17:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】內地辣味零食商衞龍傳來港上市集資78億元　去年銷售額41億人幣

新股IPO 15:55 2021/05/13

分享：

【新股IPO】內地辣味零食商衞龍傳來港上市集資78億元　騰訊雲鋒基金有份

內地辣味零食商衞龍擬來港上市，已遞交上市申請。據路透旗下IFR引述消息人士指，衛龍目標集資約10億美元（約78億美元）。根據上載於港交所網頁的招股文件，衞龍去年度銷售額達到41.2億元（人民幣‧下同），按年增長21.7%；去年利潤則按年升24.4%至8.19億元；毛利率達38%。該公司去年淨利潤率達19.9% ，遠高於行業平均淨利潤率約10%的水平。

衞龍產品

    點擊圖片放大
    +3
    +2

衞龍產品中，調味面製品就是消費者最熟悉的產品，主要包括大面筋、小面筋、大辣棒、小辣棒及親嘴燒，該分部去年收入達26.9億元，按年升8.7%，佔整體65.3%；包括魔芋爽及風吃海帶等蔬菜製品去年銷售達11.7億元，按年升75.6%，佔整體28.3%。

內地媒體報道，衛龍IPO前從未接受過任何外部投資。直至今年5月在上市前夕，衛龍完成招股前融資，由CPE源峰和高瓴聯合領投，紅杉中國、騰訊 （00700） 、雲鋒基金等知名機構跟投。

衛龍今次集資所得將用於建設新工廠，擴大和升級生產設施與供應鏈體系，以提高公司產能、倉儲管理和產品質量；用於審慎地投資於或收購對其業務有協同作用的企業；將用於進一步拓展銷售和經銷網絡；用於品牌建設；產品研发活動以及提升研发能力；推進其業務的數智化建設；以及用於營運資金及一般公司用途。

相關文章：【新股IPO】IFR：京東物流下周一建簿 4成新股售予基石投資者 籌最多270億

【新股IPO】燕麥奶Oatly招股集最多85.3億 華潤為單一大股東

【新股IPO】比亞迪升7.3% 擬分拆半導體至內地創業板上市

編輯：吳敏芳

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

 

港股 零食 IPO 中國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【新股IPO】順豐房託2191今起招股入場費5212元　預期股息率至6厘（第二版）
【新股IPO】順豐房託2191今起招股入場費5212元　預期股息率至6厘（第二版）
【狗狗幣】Dogecoin幕後最大莊家藏馬斯克「生日密碼」　馬斯克：切記審慎投資（第三版）
【狗狗幣】Dogecoin幕後最大莊家藏馬斯克「生日密碼」　馬斯克：切記審慎投資（第三版）
【新股IPO】京東物流傳下周一啟動招股 估值2730億元 第3家京東系港股值不值得認購？
【新股IPO】京東物流傳下周一啟動招股 估值2730億元 第3家京東系港股值不值得認購？
【Package劉】劉鳴煒新歡Joyce　竟是4年前節目轉軚「港女」
【Package劉】劉鳴煒新歡Joyce　竟是4年前節目轉軚「港女」