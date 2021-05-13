【新股IPO】內地辣味零食商衞龍傳來港上市集資78億元　去年銷售額41億人幣

▲ 【新股IPO】內地辣味零食商衞龍傳來港上市集資78億元 騰訊雲鋒基金有份

內地辣味零食商衞龍擬來港上市，已遞交上市申請。據路透旗下IFR引述消息人士指，衛龍目標集資約10億美元（約78億美元）。根據上載於港交所網頁的招股文件，衞龍去年度銷售額達到41.2億元（人民幣‧下同），按年增長21.7%；去年利潤則按年升24.4%至8.19億元；毛利率達38%。該公司去年淨利潤率達19.9% ，遠高於行業平均淨利潤率約10%的水平。

衞龍產品

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衞龍產品中，調味面製品就是消費者最熟悉的產品，主要包括大面筋、小面筋、大辣棒、小辣棒及親嘴燒，該分部去年收入達26.9億元，按年升8.7%，佔整體65.3%；包括魔芋爽及風吃海帶等蔬菜製品去年銷售達11.7億元，按年升75.6%，佔整體28.3%。

內地媒體報道，衛龍IPO前從未接受過任何外部投資。直至今年5月在上市前夕，衛龍完成招股前融資，由CPE源峰和高瓴聯合領投，紅杉中國、騰訊 （00700） 、雲鋒基金等知名機構跟投。

衛龍今次集資所得將用於建設新工廠，擴大和升級生產設施與供應鏈體系，以提高公司產能、倉儲管理和產品質量；用於審慎地投資於或收購對其業務有協同作用的企業；將用於進一步拓展銷售和經銷網絡；用於品牌建設；產品研发活動以及提升研发能力；推進其業務的數智化建設；以及用於營運資金及一般公司用途。

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編輯：吳敏芳

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