【人民幣定期存款】虛銀1年人幣定存息2.7厘稱冠 中外資行掉頭減存息

▲ 星展削低3個月或以上人幣定存中長息，尚幸短存高息王11厘年息暫不變。

追息族注意！人民幣搶存戰有降溫的跡象，3大小行齊減定存息，包括近期頻推破頂息的招商永隆，竟然掉頭連續兩天下調人幣定期存款息率。另一外資大行星展亦追趕降息快車，今天（5月13日）全面削減3個月或以上的中長年息。而素來打高息牌的大眾銀行，昨天（12日）已降短中長息。

各行1年人幣定存息率，可按下圖了解

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人幣定存息兩連減的招商永隆，3個月期年息本周累降0.15厘至2.45厘。尚幸一年期人幣定存息的減幅較輕手，僅微降0.05厘、新報2.55厘。而星展同期人幣定存息則削低0.1厘，新息率報2.35厘。

專家預計，吸存戰漸收斂，料業界先留力，及至臨近半年結，當離岸拆息再挾升，屆時才再掉頭加息，因美滙指數近日跌穿92關後，包括人民幣等非美貨幣伺機反撲，業界貫徹過往滙強息弱的慣常做法，專家遂忠告追息族，宜趁特惠息仍在，先鎖定高息優惠。

港元定存息，最高達5厘【下一頁】

再舉擅打高息牌的大眾銀行，昨全面減人幣定存短中長息，更把兩厘息下架，目前最高只是一年期的1.95厘。而華僑永亨則對人幣定存息加減不一，日前亦削低一年期定存息0.1厘至1.65厘。經最新的大小調息潮後，目前星展7天人幣短存有年息11厘，續問鼎冠絕全城息率，1個月期以富邦的4.88厘年息最高，3個月期仍以招商永隆的2.45厘年息居首，6個月期是南商與招商永隆齊以年息2.45厘、膺雙冠王。一年則以小米（01810）旗下虛擬銀行、天星（Airstar Bank）的2.7厘稱霸，兩年長息是招商永隆2.8厘年息摘冠。

此外，離岸拆息亦回順，如一年期僅險守3厘。至於人民幣滙價，在岸價兑美元昨在亞洲時段收報6.4425。大新(02356)經濟師溫嘉煒料，人民幣年內高低位介乎6.3至6.7。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪