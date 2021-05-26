【小米1810】富時羅素將評估小米納入富時中國50指數資格　中國指數系列季檢結果料6月2日公佈

▲ 小米獲重新納入富時全球股票指數系列

小米 （01810） 昨日（25日）美東時間下午4時09分，獲解除美國國防部對其「中國軍方公司」的認定，正式撤銷美國投資者購買或持有其證券的全部限制。指數機構富時羅素公布，將會評估小米是否合乎資格納入富時中國50指數。而富時中國指數系列今年6月的季度審查結果，將在6月2日公布。

小米周三（26日）收報28.15元，升1.4%，成交45.08億。

早前富時羅素已將小米重新納入全球股票指數，並指出小米將分兩階段，納入全球股票指數系列（FTSE GEIS），以及相關市值加權指數，6月4日收市後將納入小米50%，6月18日收市後將納入另一半，並與半年度檢討一齊生效。

小米今年1月被美國國防部列為「與中國軍方關連企業」，成為美國財政部禁投令目標，小米可移出「黑名單」，摩根士丹利指，相信消息可以減輕投資者對小米供應鏈及外資撤資的憂慮，大摩維持對小米「增持」評級，目標價31.5元。

另一券商花旗更指，市場早前對小米的憂慮過分，相信消息有助恢復投資者信心，並因而推升股價，重申對小米「買入」評級及目標價30元。

小米與美國防部達和解移出涉軍名單｜詳見【下一頁】

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記者：趙穎妍