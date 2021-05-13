【新股IPO】中國休閒食品集團衛龍申請上市 擬集資約10億美元

中國休閒食品集團衛龍已向港交所遞交上市申請，聯席保薦人為中金公司、摩根士丹利以及瑞銀，據報公司將目標集資大約10億美元。衛龍主力於銷售麵筋等調味麵製品、海帶等蔬菜製品及豆皮等豆製品。

衛龍於2020年度銷售額達41.2億人民幣，按年增長21.7%，而去年利潤則按年升24.4%至8.19億元人民幣。另外根據數據所示，按去年零售額計算，公司於中國辣味休閒食品市場中排名第一。

另一方面，衛龍據報近期已完成由高瓴資本及CPE聯合領投的36億元人民幣A輪戰略融資，騰訊(00700)、雲鋒基金、紅杉資本等亦有份參與。

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責任編輯:陳子謙