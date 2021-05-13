【ET講股通】梁耀康：通脹勁要股災？同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目中表示，今日大市受隔夜美股拖累，恒指急跌，呈向下格局，下試27505點水平（即3月25日低位），若失守，則要看26000點關口，料有較大支持。

美通脹高於預期 涉不少短期因素

隔夜美股大跌，主因是公布的通脹高於預期，引發收水加息憂慮，但要留意通脹背後原因，涉及不少短期因素如低基數效應，而這些因素隨時間推移會消失。另外，收水與否除了看通脹外，也要看通脹推手的商品價格走勢，若經濟未能跟上，商品價格或掉頭下調。

美10年債息回軟，反映市場對相關憂慮的冷靜程度增加，而隔夜美股更似技術性調整，納指有逐步形成雙頂的迹象。美企剛公布首季業績，資金流入有增長相對不俗的股份、價值股、傳統股等，宜暫時對高增長股觀望。

李克強提調控大宗商品價格 周期股急跌

周期股今日急跌，主因總理李克強提出要調控大宗商品價格，一眾內地商品股出現調整壓力。若要吼周期股，建議買入紙業股，如玖龍紙業 （02689） ，預計需求不俗。另外，建議留意航運股，如中遠海控 （01919） ，因估計商品需求仍在，對航運價格有一定支持。若股市再跌，體育用品股、滙豐 （00005） 和中銀香港 （02388） 亦繼續可以考慮。

今日科指雖然再跌，但未跌穿前兩天的低位，整體港股未見恐慌。恒指全日跌512點，報27718點，大市成交1,636億元。

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