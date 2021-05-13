  • 30°C
香港時間 : 2021513日 (四) 18:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET講股通】梁耀康：通脹勁要股災？同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

股市 18:09 2021/05/13

分享：

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目中表示，今日大市受隔夜美股拖累，恒指急跌，呈向下格局，下試27505點水平（即3月25日低位），若失守，則要看26000點關口，料有較大支持。

美通脹高於預期 涉不少短期因素

隔夜美股大跌，主因是公布的通脹高於預期，引發收水加息憂慮，但要留意通脹背後原因，涉及不少短期因素如低基數效應，而這些因素隨時間推移會消失。另外，收水與否除了看通脹外，也要看通脹推手的商品價格走勢，若經濟未能跟上，商品價格或掉頭下調。

美10年債息回軟，反映市場對相關憂慮的冷靜程度增加，而隔夜美股更似技術性調整，納指有逐步形成雙頂的迹象。美企剛公布首季業績，資金流入有增長相對不俗的股份、價值股、傳統股等，宜暫時對高增長股觀望。

李克強提調控大宗商品價格  周期股急跌

周期股今日急跌，主因總理李克強提出要調控大宗商品價格，一眾內地商品股出現調整壓力。若要吼周期股，建議買入紙業股，如玖龍紙業 （02689） ，預計需求不俗。另外，建議留意航運股，如中遠海控 （01919） ，因估計商品需求仍在，對航運價格有一定支持。若股市再跌，體育用品股、滙豐 （00005） 和中銀香港 （02388） 亦繼續可以考慮。

今日科指雖然再跌，但未跌穿前兩天的低位，整體港股未見恐慌。恒指全日跌512點，報27718點，大市成交1,636億元。

【「ET講股通」問股環節，包括：微盟集團、海豐國際、 晨鳴紙業、長城汽車、吉利汽車、麗珠醫藥、恒生銀行、中華煤氣、中煤能源、洛陽鉬業、ASM太平洋、諾誠健華-B、巨濤海洋石油服務：立即觀看

如有股票疑難，歡迎留言問股【按此

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

欄名 : ET講股通

最新專欄文章 更多

【ET講股通】孫運喜：大孖沙齊唱淡 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
2021/05/12
【ET講股通】孫運喜：大孖沙齊唱淡 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：唔彈再破底要減倉 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
2021/05/11
【ET講股通】梁耀康：唔彈再破底要減倉 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：復甦股熱 科網股冷 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
2021/05/10
【ET講股通】梁耀康：復甦股熱 科網股冷 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：復甦概念繼續買 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
2021/05/07
【ET講股通】梁耀康：復甦概念繼續買 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：北水歸位買啲乜 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
2021/05/06
【ET講股通】梁耀康：北水歸位買啲乜 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
市況分析 港股 恒生指數 美股 經濟數據表現 通脹

上一篇文章

【Bitcoin】Tesla反口拒接受比特幣買車、馬斯克︰憂化石燃料使用量急增　比特幣現跌至49000美元（第二版）

下一篇文章

【電子消費券】CSL推消費券限定5G計劃 月均208元可用30GB數據
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Package劉】劉鳴煒新歡Joyce　竟是4年前節目轉軚「港女」
【Package劉】劉鳴煒新歡Joyce　竟是4年前節目轉軚「港女」
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【新股IPO】順豐房託2191今起招股入場費5212元　預期股息率至6厘（第二版）
【新股IPO】順豐房託2191今起招股入場費5212元　預期股息率至6厘（第二版）
【狗狗幣】Dogecoin幕後最大莊家藏馬斯克「生日密碼」　馬斯克：切記審慎投資（第三版）
【狗狗幣】Dogecoin幕後最大莊家藏馬斯克「生日密碼」　馬斯克：切記審慎投資（第三版）
【新股IPO】京東物流傳下周一啟動招股 估值2730億元 第3家京東系港股值不值得認購？
【新股IPO】京東物流傳下周一啟動招股 估值2730億元 第3家京東系港股值不值得認購？
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項