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【郵輪業】挪威郵輪無懼疫情　加倍投資優化品牌　推新船迎疫後商機（多圖）

商業 16:40 2021/05/13

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挪威郵輪甚至加倍投資在品牌上，推出新船 「Norwegian Prima」。

過去一年郵輪業雖受疫情影響生意大挫，有品牌卻趁這時機積極部署，迎疫後商機。例如挪威郵輪甚至加倍投資在品牌上，推出新船 「Norwegian Prima」，並由2022年8月起啟航。

澳洲有賭場捲入洗黑錢醜聞　一招希望解決事件及獲發牌照

挪威郵輪宣佈，品牌近十年來的首個新一代郵輪級別「Prima Class」正式面世，該級別六艘郵輪中的第一艘新船「Norwegian Prima」即將登場，而其航程現已正式開售。
    
「Norwegian Prima」全長965呎，總噸位為142,500噸，可載客3,215人。郵輪將會提供現代和高級郵輪級別之中最高的船員及空間比例，將提供13個套房類別，其三臥套房亦屬所有新建郵輪之中面積最大。此外，船上亦設有品牌有史以來面積最大的內艙房、海景和陽台客艙，而標準客艙配備的浴室和淋浴區也是品牌史上最寬敞的。此外，「Norwegian Prima」還擁有新建郵輪當中最多的戶外甲板空間，其泳池甲板總空間大於挪威郵輪船隊中的其他郵輪，同時亦設多個無邊際泳池和寬敞的戶外步道。

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明年8月起啟航

「Norwegian Prima」將由明年8月起展開一系列首航之旅，成為由北歐啟航的最新郵輪。於明年8月17日至9月13日期間，郵輪將推出多項為期八天的航程，從荷蘭阿姆斯特丹和丹麥哥本哈根出發，帶賓客探索北歐、挪威峽灣和波羅的海地區。

挪威郵輪總裁兼行政總裁Harry Sommer表示，雖然其郵輪已經停航行一年多，但卻沒有停止工作，更不斷尋求創新，甚至加倍投資在品牌上，致力為賓客提供難忘體驗。在準備於今年7月復航之際，集團欣然推出全新郵輪級別「Prima Class」以及新郵輪，為品牌掀開新一頁序幕。

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責任編輯：蘇穎琪

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