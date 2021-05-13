【樓市現象】新香港人遇上海桃灣罕有放盤即愛上 首置身份「租轉買」入市 975萬元承接2房

疫情持續穩定，市場相信未來通關後，或有更多內地人來港買樓，將令樓價推至更高。最近不少租客也決定上車做業主，一名新香港人原是租客，日前也決定以首置身份入市，斥資975萬元購入海桃灣兩房。

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香港置業分行營業經理文華表示，大市氣氛向好，購買力湧現，該行日前促成海桃灣3座中層D室的成交，單位為2房間隔，向東望開揚市區景，實用面積約447平方呎。

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文華指，單位業主以約1,000萬元交吉放售，約1個月後吸引區內租客洽詢，雙方議價後減價約25萬元，以約975萬元成交，實用呎價約21,812元。據悉，新業主為新香港人，心儀單位交通方便，鄰近港鐵奧運站，亦為同屋苑極少同類單位放盤，睇樓後見價錢合理，故以首置身份承接入市。

資料顯示，原業主於2017年5月以約831.8萬元購入上述單位，是次轉手帳面獲利約143.2萬元，物業升值約17.2%。

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記者：陳詠妍