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【樓市現象】新香港人遇上海桃灣罕有放盤即愛上 首置身份「租轉買」入市 975萬元承接2房

股樓投資 16:00 2021/05/13

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疫情持續穩定，市場相信未來通關後，或有更多內地人來港買樓，將令樓價推至更高。最近不少租客也決定上車做業主，一名新香港人原是租客，日前也決定以首置身份入市，斥資975萬元購入海桃灣兩房。

【裝修熱話】又係朋友介紹中伏 戶主新入伙公屋 訂造傢俬錯晒位 廁所櫃迫到熱水爐都放唔落，詳見【下一頁

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香港置業分行營業經理文華表示，大市氣氛向好，購買力湧現，該行日前促成海桃灣3座中層D室的成交，單位為2房間隔，向東望開揚市區景，實用面積約447平方呎。

【樓市現象】2003年樓市低位入市 粉嶺名都18年間由88萬變518萬 業主沽樓大賺約4.9倍，詳見【下一頁

文華指，單位業主以約1,000萬元交吉放售，約1個月後吸引區內租客洽詢，雙方議價後減價約25萬元，以約975萬元成交，實用呎價約21,812元。據悉，新業主為新香港人，心儀單位交通方便，鄰近港鐵奧運站，亦為同屋苑極少同類單位放盤，睇樓後見價錢合理，故以首置身份承接入市。

資料顯示，原業主於2017年5月以約831.8萬元購入上述單位，是次轉手帳面獲利約143.2萬元，物業升值約17.2%。

【樓市現象】沙田心臟地帶屋苑好運中心 投資者「6字頭」沽3房 用家無睇樓見低價即入市，詳見【下一頁

 

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記者：陳詠妍

樓價 疫情 海桃灣 成交 放盤 奧運站

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