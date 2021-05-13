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【大行報告】花旗指市場對小米前景過度憂慮　認為其基本面維持穩健　重申「買入」評級

股樓投資 15:40 2021/05/13

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花旗發表研究報告指，過去兩周市場憂慮內地智能手機市場弱勢、訂單削減、印度局勢及零件短缺等，令小米(01810)股價表現疲弱，而昨日有報道指小米已與美國政府和解，將從禁止投資名單中剔除，相信可減輕投資者對集團前景不確定性的憂慮。該行認為小米基本面維持穩健，減少不確定性料有望加強投資者信心，帶動股價上行，相信公司自6月21日有望被重新納入富時羅素指數，重申「買入」評級，目標價30元。

工信部公布4月份智能手機出貨量跌至2,750萬部，按年跌34%，儘管行業數據較弱，花旗仍認為小米表現跑贏大市，公司首季出貨量勝預期，市佔率由去年同期的11%增至15%，相信對智能手機市場弱勢的憂慮過度，預期公司次季將受惠市佔率增加帶來強勁增長。

在零件短缺方面，該行相信對公司的影響少於其他小型品牌，主要因為公司有強勁的供應鏈能力，可領先市場並進一步從小型廠商手上搶佔市場份額

至於印度市場方面，當地智能手機市場去年次季受封城嚴重影響，當時小米在印度的出貨量大跌50%，並自下半年開始復甦，該行估計今年第二季供求及生產方面的影響仍未清晰，不過料今年印度智能手機銷售將貢獻其整體收入的10%及淨利5%，而在供應不足的情況下公司可將芯片用於利潤較高的地區，以改善供應及緩和相關影響，料對總體盈利影響有限。

大行對小米評級及目標價：

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撰文 : 周兆邦

蒙牛乳業（02319） 港股

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