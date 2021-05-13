南韓盛行送股票示愛 邊幾隻最受情侶歡迎？

不少情侶逢年過節都會互贈鮮花、朱古力等禮物表達愛意，但南韓股票公司近期推出美股股票禮物卡的服務，讓情侶可以互贈美股股票示愛。不少情侶認為送美股股票可以當作一種投資，比起其它禮物更有升值潛力，因此在南韓掀起一股熱潮。

美國民眾投資意欲高 補助金或難刺激消費 【下一頁】

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南韓證券公司Shinhan Investment Corp去年聖誕節期間，在社交應用程式Kakao Talk内的網購平台，加入股票禮品卡作為商品。股票卡屬碎股交易，因此入場門檻較低，只需約3萬南韓圜（約206港元）就可購買一張Tesla股票卡。

另一間股票商KB Securities3月底也推出禮品卡，每張面值為1萬南韓圜（約69港元）。人們收到禮品卡在個人賬戶登記，就可將這筆錢用於投資股票證券。據悉，禮品卡推出20天已售出超過240萬張，涉及50億南韓圜（約3,400萬港元）。

南韓有很多情侶都選擇送股票表達愛意。外媒引述一名23歲的大學生Jung Seung-Hyun指，他在女友生日時送贈4張股票卡作禮物，女友十分喜歡這份禮物。

另外一名28歲女設計師表示男友是Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）的忠實粉絲，正考慮送Tesla股票卡給男友作為禮物。她笑言男友性格較務實，比起她親手烤製的餅乾，對方可能會更欣賞可以長期保留作投資的股票。

責任編輯：鄭錦玲