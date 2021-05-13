  • 31°C
香港時間 : 2021513日 (四) 15:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

南韓盛行送股票示愛 邊幾隻最受情侶歡迎？

環球社會熱點 15:23 2021/05/13

分享：

不少情侶逢年過節都會互贈鮮花、朱古力等禮物表達愛意，但南韓股票公司近期推出美股股票禮物卡的服務，讓情侶可以互贈美股股票示愛。不少情侶認為送美股股票可以當作一種投資，比起其它禮物更有升值潛力，因此在南韓掀起一股熱潮。

美國民眾投資意欲高 補助金或難刺激消費 【下一頁】

瀏覽最受南韓情侶歡迎的幾隻股票

    點擊圖片放大
    +2

南韓證券公司Shinhan Investment Corp去年聖誕節期間，在社交應用程式Kakao Talk内的網購平台，加入股票禮品卡作為商品。股票卡屬碎股交易，因此入場門檻較低，只需約3萬南韓圜（約206港元）就可購買一張Tesla股票卡。

另一間股票商KB Securities3月底也推出禮品卡，每張面值為1萬南韓圜（約69港元）。人們收到禮品卡在個人賬戶登記，就可將這筆錢用於投資股票證券。據悉，禮品卡推出20天已售出超過240萬張，涉及50億南韓圜（約3,400萬港元）。

南韓有很多情侶都選擇送股票表達愛意。外媒引述一名23歲的大學生Jung Seung-Hyun指，他在女友生日時送贈4張股票卡作禮物，女友十分喜歡這份禮物。

另外一名28歲女設計師表示男友是Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）的忠實粉絲，正考慮送Tesla股票卡給男友作為禮物。她笑言男友性格較務實，比起她親手烤製的餅乾，對方可能會更欣賞可以長期保留作投資的股票。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【新冠疫苗】接種可贏780萬獎金 俄亥俄州抽獎「谷針」
今日
【新冠疫苗】接種可贏780萬獎金 俄亥俄州抽獎「谷針」
約翰遜拖欠約6000元不還 執達吏或上首相府追數
今日
約翰遜拖欠約6000元不還 執達吏或上首相府追數
歐盟拓新冠藥物防綫 精選數款加大投資冀10月量產
2021/05/07
歐盟拓新冠藥物防綫 精選數款加大投資冀10月量產
美國民眾投資意欲高 補助金或難刺激消費
2021/03/16
美國民眾投資意欲高 補助金或難刺激消費
最強主持摩根劈炮累ITV市值縮21億 投資者對收視不安
2021/03/11
最強主持摩根劈炮累ITV市值縮21億 投資者對收視不安

你可能感興趣

【新冠疫苗】接種可贏780萬獎金 俄亥俄州抽獎「谷針」
今日 11:56
【新冠疫苗】接種可贏780萬獎金 俄亥俄州抽獎「谷針」
約翰遜拖欠約6000元不還 執達吏或上首相府追數
今日 09:30
約翰遜拖欠約6000元不還 執達吏或上首相府追數
歐盟拓新冠藥物防綫 精選數款加大投資冀10月量產
18:55 2021/05/07
歐盟拓新冠藥物防綫 精選數款加大投資冀10月量產
美股 網購平台 商品 馬斯克 Tesla 南韓 南韓圜

下一篇文章

【印度疫情】增36萬確診 歐盟呼籲限制印度旅客入境
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【印度疫情】富人逃難避疫 包機去英國索價過百萬
【印度疫情】富人逃難避疫 包機去英國索價過百萬
【旅遊氣泡】新加坡多9宗本土確診 有人打完兩劑都中招
【旅遊氣泡】新加坡多9宗本土確診 有人打完兩劑都中招
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
新型冠狀肺炎全球疫情（05月13日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月13日 時間15:00）
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【英國王室】哈里威廉難破冰 因梅根一件事無做好？
【英國王室】哈里威廉難破冰 因梅根一件事無做好？