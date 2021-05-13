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【環保主義】無印良品在日本推出兒童傢具出租服務 完約更可直接購買商品

環球政經 16:00 2021/05/13

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長輩常常會說小朋友「大得快」，買衣服要買大一點，以免很快就不合身，其實小孩子的用品也是。據《日經中文網》報道， 經營「無印良品」的日本良品計劃，正式在日本國內啟動月租兒童傢具的服務，可租用的商品包括嬰兒床及兒童椅子等，此外包月服務的用戶還可以在合約到期後直接購買商品。

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據報道指，租用期愈長平均月租愈便宜，「橡木嬰兒床」如果簽訂18個月的租約，月租金為3000日元（約213港元）；租約為3個月的話，月租金6500日元（約461港元）。床的銷售價格為5萬9800日元（約4,238港元）,目前日本國內20家無印良品店受理該服務。

另外，現時還出租挪威STOKKE經營的兒童椅子「成長椅（TRIPP TRAPP）」。租約為24個月時，月租金1300日元（約92港元）。6個月的話，月租金2000日元（約142港元）。銷售價格為3萬1900日元（約2,261港元）。成長椅的特點是可以調整座板和踏板的高度和寬度。銀座店等東京都內的5家店舖受理相關租賃服務。

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據稱，到期歸還的傢具在更換零件等以後，將會再次租給其他用戶。無印良品表示，將在今後逐步增加提供月租服務的店舖，還計劃推出線上出租傢具服務。

 

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責任編輯：陳楚琨

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